Companhia Águas de Joinville promove exposição sobre a baía da Babitonga

A baía da Babitonga é um berçário natural para as faunas marinha e terrestre e um dos lugares mais belos de Joinville. Deve ser preservada. É com essa mensagem de conscientização que a Companhia Águas de Joinville vai comemorar a semana da água.



Entre os dias 21 e 26, a equipe de educação ambiental da Companhia Águas de Joinville estará no Shopping Mueller com a exposição "Baía da Babitonga Protegida, Berçário da Vida". Além de painéis com fotos, haverá maquete que mostra a rede de água e o tratamento de esgoto na cidade, distribuição de cartilhas educativas, fôlderes e balões.



Desta terça até sexta-feira, sempre às 15h30, a exposição receberá a apresentação de teatro "As Aventuras do Boi das Águas". Inspirada na brincadeira do boi de mamão, a peça conta a história do boi que nasceu num rio de Joinville e fica doente por causa da falta de saneamento. Outras personagens entram na narrativa para interagir e tentar curá-lo. A peça também será apresentada no domingo, na Rua do Lazer.



Nos últimos quatro anos, a Companhia Águas de Joinville praticamente dobrou a cobertura de esgoto na cidade, passando de 17 para 32%. O objetivo é chegar aos 50% de cobertura em 2018, com a conclusão da implantação da rede de esgoto na zona Sul e da construção da nova estação de tratamento de esgoto (ETE) do Jarivatuba. A baía da Babitonga é diretamente beneficiada com o avanço do tratamento de esgoto em Joinville.