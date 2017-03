Colisão entre dois veículos resulta em capotamento na área central de Joinville

Trânsito 24/03/2017 | 12h16 Atualizada em

Uma colisão entre dois carros resultou em um capotamento na manhã desta sexta-feira na rua Pedro Mayerle, bairro Anita Garibaldi, área central de Joinville. Um Citroën C3 seguia na via sentido bairro/Centro quando colidiu em um Honda Fit que estava estacionado no acostamento e capotou.



Suma passageira do Honda, o incidente aconteceu por volta das 11h40. A motorista do Citroen sofreu escoriações pelo corpo. O SAMU esteve no lugar para prestar o atendimento pré-hospitalar, porém a paciente informou que iria ser encaminhada ao Hospital da Unimed. A condutora do Fit e outros dois passageiros, sendo uma criança, não ficaram feridas.