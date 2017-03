Trânsito 15/03/2017 | 08h26 Atualizada em

Um homem morreu na tarde desta terça-feira após colidir de frente com um caminhão na SC-418, próximo ao campus Univille, em São Bento do Sul, Norte de Santa Catarina. Segundo os Bombeiros Militares, o acidente ocorreu por volta das 18h40.



O homem, de 46 anos, trafegava de bicicleta pela rodovia quando bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. A vítima morreu no local devido ao impacto da batida.