Carro capota após colisão em Joinville

Trânsito 03/03/2017 | 13h35

Um acidente registrado no início da tarde desta sexta-feira assustou quem passava pela rua Guilherme, no bairro Costa e Silva, em Joinville. Uma colisão entre dois carros acabou com um veículo capotado e um terceiro carro sendo levemente atingido. Apesar do susto, todos os envolvidos no acidente estão estáveis.

A batida foi registrada por volta das 12h30, em frente ao PA do Costa e Silva. Segundo os Bombeiros Voluntários, é provável que o Corsa e o Citröen C3 tenham batido de frente. O trânsito segue interditado na rua para remoção dos veículos e atendimento às vítimas.