Carreta carregada de madeira tomba na SC-418, entre Joinville e Campo Alegre

Trânsito 24/03/2017 | 10h56 Atualizada em

Um caminhão tombou em cima de outra carreta na SC-418, na Serra Dona Francisca, entre as cidades de Joinville e Campo Alegre. De acordo com informações dos Bombeiros de Campo Alegre, o acidente ocorreu por volta das 22 horas desta quinta-feira, próximo ao mirante da rodovia.



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br



Ainda segundo os bombeiros, uma das carreta transportava um carga de madeira quando perdeu o controle em uma curva e tombou. O motorista que carregava as toras foi atendido no local e encaminhado ao Hospital de São Bento do Sul com ferimentos graves, mas em situação estável. Já o condutor do outro veículo não se feriu.