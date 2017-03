Câmara de São Francisco do Sul quer reduzir número de sessões

Portal 23/03/2017 | 07h11

A Câmara de São Francisco do Sul não analisou o tema na noite de terça-feira, afinal, o plenário estava lotado de manifestantes descontentes com a possibilidade de novo porto na cidade, mas continua em pauta e deve ser votado nas próximas semanas o projeto de redução do número de sessões no Legislativo.



Hoje, são seis sessões mensais na Câmara de São Chico. O projeto prevê quatro, uma por semana. Em vez do horário entre as 19h e 23h, a duração seria entre as 17h e as 21h. Os autores alegam que não há demanda para o número atual de sessões. São Francisco tem nove vereadores, o mínimo constitucional.

