Atraso na entrega de remédios para tratamentos de alto custo coloca a vida de pacientes em risco em Joinville

02/03/2017

Maicon Lima é um rapaz cheio de energia, mas, desde setembro, não toma um medicamento importante para continuar respirando com tranquilidade. Ele faz o tratamento para hipertensão arterial pulmonar, doença diagnosticada no jovem de 18 anos em 2009, com o medicamento Bosentana. Ela, aliada à Sildenafila, reduz a pressão sanguínea ao dilatar os vasos arteriais sanguíneos. No entanto, ao procurar pelo remédio na Gerência Estadual de Saúde, a mãe dele, Cristina, escuta que ele está em processo de compra.



Esta quinta-feira é o dia em que ela vai retirar mais uma cartela de Sildenafila, ainda sem saber se conseguirá: há outros pacientes que também necessitam do medicamento e não o encontraram disponível. Conforme a Gerência Estadual de Saúde, a entrega depende da disponibilidade da indústria.



Da mesma forma, há outros pacientes em Joinville que não estão conseguindo retirar seus medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Eles são, em maioria, de alto custo. Quer dizer, torna-se impossível para pessoas como Cristina comprá-los sem esvaziar a conta bancária. Por isso, Maicon não faz o tratamento com Bosentana há seis meses: a dosagem que ele precisa custa R$ 2.220 por mês. Maicon tem síndrome de Down e autismo e, por isso, não entende a necessidade da oxigenoterapia, o que complicará se tiver crises pela falta do uso contínuo e combinado dos remédios.



– Enquanto isso, a doença progride. E se começar a sentir falta de ar, será difícil colocá-lo no oxigênio, porque ele não vai permitir – lamenta a coordenadora do Grupo de Apoio a Pacientes com Hipertensão Pulmonar de Joinville (Gahp), Rosemari Haak Tieges.



O auxiliar financeiro Odair Hernandez, 50 anos, que passou por transplante de rim há 15 anos, precisou desembolsar em janeiro R$ 480 pelas caixas de Ciclosporina que não conseguiu retirar na Farmácia Escola no fim de dezembro. Ele espera que o episódio não se repita nesta semana.



– Se ficar sem o medicamento, perco a função dos rins – relata.



Dependência do Ministério da Saúde



Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, atualmente há 129 medicamentos do componente especializado e estratégicos sendo enviados para Joinville e que não há problemas de falta de medicamentos, mas de atrasos na entrega.



Além disso, alguns medicamentos já chegaram ao almoxarifado da Secretaria Estadual de Saúde e devem ser enviados nos próximos dias para as unidades de distribuição nos municípios. Alguns deles estarão disponíveis até o fim desta semana em Joinville, conforme a lista ao lado.



A secretaria também explica como funciona a distribuição de medicamentos de componentes especializados no Estado, já que boa parte não é comprada pela Secretaria de Estado da Saúde, mas pelo Ministério da Saúde, que envia os medicamentos para a Central de Abastecimento, em Florianópolis. Depois, as secretarias municipais de saúde, a Farmácia Escola ou as gerências estaduais de Saúde buscam os produtos e distribuem aos pacientes.

Lista de remédios com problemas na entrega