Apreensão de menores em flagrante dispara em Joinville

A apreensão de menores em flagrante pela polícia disparou em Joinville no ano passado, conforme balanço atualizado recentemente pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Até então, desde o início da década, o maior registro de adolescentes apreendidos havia sido observado em 2014, com 140 situações – trata-se de registros, um mesmo adolescente pode ter sido apreendido mais vezes durante o ano. No ano passado, foi registrado o recorde da década, com 316 casos. Houve ainda outras 84 ocorrências de apreensão de adolescentes por ordem judicial. Em Santa Catarina, também houve aumento no número de casos envolvendo menores de idade. Apesar do avanço apontado pelas estatísticas da SSP, a fatia envolvendo adolescentes apreendidos ainda é relativamente pequena no balanço geral de prisões e apreensões: ficou em 18% no ano passado, com a grande maioria dos detentos formada, portanto, por adultos. Um dos quatro centros de atendimento socioeducativo (Case) do Estado está em Joinville. A cidade também tem centro para internação provisória de menores, o Casep.

O levantamento da secretaria não traz informações sobre o destino dos detidos, sejam menores ou não, isto é, quais medidas foram tomadas, se permaneceram detidos ou não, se houve necessidade de aplicação de medida socioeducativa etc.





A Mais LOT

Wilson Paraíba (PSB) está aumentando a lista de projetos de alteração da LOT. O vereador quer a inclusão de uma relação de ruas do Aventureiro, como Miguel Alves Castanha e trecho da Martinho van Biene, por exemplo, no anexo das faixas viárias. Assim, possibilita maior ocupação das vias.

Repeteco

Esse projeto de Paraíba reproduz na íntegra emenda de Manoel Bento (PT) apresentada no ano passado e rejeitada após a polêmica sobre a redação final. Bento não se reelegeu. Outro projeto apresentado agora por Paraíba transforma as ruas Padre Kolb e Plácido Olímpio de Oliveira em faixas viárias, permitindo prédios mais altos. Bento também fez essa emenda no ano passado, retirada da votação final.

Mais dois

O vereador Paraíba também quer, em outros projetos, liberação para prédios mais altos em determinadas regiões da cidade e coeficiente de aproveitamento dos lotes em faixas viárias.

Metropolitana

A Câmara de Joinville recebe hoje Cássio Taniguchi para palestra sobre a importância de criação das regiões metropolitanas. Ex-prefeito de Curitiba e atual superintendente da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, Taniguchi fala a partir das 19h30.

Ainda falta

Ao pedir ajuda de R$ 7 milhões ao governo do Estado para bancar desapropriações da duplicação da Santos Dumont, a Prefeitura de Joinville admite que há ainda pendências a serem cumpridas pelo município para a conclusão da obra iniciada em 2013.

Receita

Só neste ano, as multas de trânsito já renderam R$ 3 milhões em arrecadação ao Detrans em Joinville.

Futuro da Conselheiro

Com a desistência do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) de receber os prédios da escola Conselheiro Mafra e do CEI Padre Carlos, Prefeitura de Joinville e ADR negociam uma forma de o município ficar com os imóveis, sem uso há anos e em avançada deterioração. A Prefeitura tem demonstrado interesse, já que as escrituras ainda estão em nome do município, mas não adianta ainda as pretensões.

Largada

Na próxima semana, os servidores da Prefeitura de Joinville definem em assembleia a pauta para a campanha salarial de 2017. O pedido de reajuste não fugirá do modelo dos anos anteriores, com solicitação de inflação mais ganho real perto de 5%. O ganho real acaba sendo abandonado durante as negociações. O IPCA ainda vai mudar, mas se fosse hoje, daria 5,35%.

Jaraguá

Em Jaraguá do Sul, a greve dos servidores está marcada para iniciar hoje. A mobilização é motivada pelo pacote de corte de benefícios enviado pela Prefeitura à Câmara – na sexta, o sindicato tentou suspender a sessão no Legislativo, mas não conseguiu liminar. Em Joinville, o sindicato entrou com ações contra a suspensão de benefícios adotada no final de 2015. Os processo estão em tramitação na Justiça.

Sugestão

A ADR de Joinville já ofereceu o prédio da escola Elpídio Barbosa (Costa e Silva) para possível instalação do Naipe, para atendimento de pacientes especiais. É uma forma de acabar com a história sugerida por Odir Nunes de instalar o núcleo no prédio da antiga Gered, na Felipe Schmidt.

O que quer?

O governo do Estado quer vender o imóvel para ampliar a sede da ADR, na Nove de Março. A Prefeitura tem dito que o núcleo fica onde está e que só pegaria o prédio da antiga Gered se o recebesse reformado. Só que nos pedidos entregues a Pinho Moreira na sexta, o município abordou o “futuro do prédio da Gered”, sem entrar em detalhes.

Futuro de Napoleão

Sem deixar de citar a conquista da reeleição com maior índice entre as cidades com segundo turno em Santa Catarina no ano passado (a lista tem ainda Joinville e Florianópolis), Napoleão Bernardes (PSDB) continua citando 2018 como “projeto partidário”. “Temos todas as condições de ser cabeça de chapa e aumentar a votação para presidente”, diz o prefeito de Blumenau.

Na lista

Neste momento, Napoleão cita o senador Paulo Bauer como “referência” do PSDB. Mas, assim como Udo Döhler, releeito em Joinville, o prefeito de Blumenau é um dos cotados para a disputa para governador, ao lado dos pré-candidatos há mais tempo em seus partidos.

Esperança no PDT

James Schroeder aponta a garantia do PDT de dar a vaga de candidato a governador em 2018 como motivo para o deputado federal Décio Lima deixar o PT e virar pedetista. O vereador de Joinville acredita também na viabilidade de Décio. Na assessoria do deputado, estão Carlito Merss e Marcos Aurélio Fernandes.

As mais atingidas

Desde o início de 2015, quando a crise se aprofundou, a categoria mais atingida pelas demissões em Joinville foi a de operadores de linha de montagem, com o fechamento de quase duas mil vagas. Logo depois, aparecem os vendedores do comércio varejista e os motoristas de caminhão, com cerca de 650 postos de trabalho eliminados em cada uma das profissões.

Não sabe

O deputado Patrício Destro (PSB) alega desconhecer movimento de suplentes interessados em deixar o partido em Joinville: pelo menos até ele, nada chegou ainda. Mas lembra que, como partido perdeu a eleição para prefeito – apoiou Darci de Matos – é natural que lideranças busquem espaços.

Desempenho

Montada por Patrício, a nominata do PSB elegeu três vereadores em Joinville, com dois deles, Rodrigo Coelho e Ningo König, disputando uma vaga na Câmara pela primeira vez – o terceiro eleito, Wilson Paraíba, veio do PMDB, onde era suplente na legislatura anterior.

Limpeza de rios

No grupo de coordenadores nomeados na sexta para a Seinfra de Joinville, dois terão a limpeza dos rios e demais cursos d’água entre as tarefas. Até então, a área tinha um gerente, com outras funções.

Nomeação

Ex-prefeito de São Francisco do Sul e segundo colocado nas duas últimas eleições, Godofredo Moreira Filho foi nomeado para a assessoria do deputado Mauro Mariani. Os dois são do PMDB.

Sem querer querendo...

Se alguém conversa com Napoleão Bernardes sobre 2018 fica com a mesma impressão ao ouvir Udo: não estão muito interessados em concorrer a governador, mas não serão eles a descartar os próprios nomes.