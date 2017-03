Acidente entre três veículos deixa mulher ferida na SC-416, entre Garuva e Guaratuba

Trânsito 05/03/2017 | 16h44

Um acidente envolvendo três veículos mobilizou bombeiros, policiais militares e o helicóptero Àguia da PM de Joinville na tarde deste domingo. A colisão entre três veículos ocorreu na SC-416, no limite entre Garuva, em SC, e Guaratuba, no PR.Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, uma mulher foi resgatada com suspeita de hemorragia interna e traumatismo craniano. Ela foi levada pelo helicóptero Àguia ao Hospital São José, em Joinville. Ainda de acordo com a PRE, dois veículos colidiram de frente, atingindo um terceiro carro que passava pela rodovia.Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros ocupantes dos veículos. As equipes ainda estão no local para resgate e limpeza da pista.Em breve, mais informações