Trânsito 09/03/2017 | 10h40

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira causou congestionamento no km 63 ao km 69 da BR-101, na região de Araquari. A colisão envolveu uma carreta e um automóvel e bloqueou a faixa da esquerda.



O fluxo de veículos segue pela faixa da direita e acostamento. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo e liberação total da via.