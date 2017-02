Vídeo: embarcação encalha em Balneário Barra do Sul, Norte de SC

Susto 06/02/2017 | 14h24

Um grupo de cerca de 20 pessoas passou por um susto na tarde do último domingo em Balneário Barra do Sul, Litoral Norte de SC. A embarcação em que eles estavam encalhou. O grupo foi resgatado pelos Bombeiros Militares de Barra do Sul e pelo helicóptero Águia da PM.No momento do acidente a maré estava baixa e, como no canal existem muitos bancos de areia, a embarcação acabou encalhando. Com a ajuda de outros barcos que estavam próximos, a embarcação foi removida e os tripulantes foram retirados.Por causa da força do mar, o barco estava quase virando. Apesar do susto, os bombeiros disseram que a situação é rotineira no local, já que muitos turistas que passeiam com barcos não sabem da existência de bancos de areia.