Salvamento 10/02/2017 | 09h53

Bombeiros de Joinville resgatam cadelinha no rio Cachoeira. Imagens: Pâmela Reimer. Um vídeo publicado por A Notícia (@anoticia) em Fev 10, 2017 às 3:38 PST

Após queda em muro ao lado do rio Cachoeira, no Centro de Joinville, cadelinha foi resgatada pelos bombeiros voluntários. Sem ferimentos, o animal não chegou a cair na água.Como não houve identificação do dono, o bicho foi levado para o Centro do Bem Estar Animal, onde será encaminhado para adoção.O salvamento ocorreu na tarde de quinta-feira. Confira imagens feitas pela leitora Pâmela Reimer: