Silvio Dreveck dever ser o novo presidente da Assembleia Legislativa. Eleição ocorre hoje

Portal 01/02/2017 | 08h29

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) retoma hoje os trabalhos legislativos. A primeira atividade será às 14 horas, com a sessão preparatória para a eleição dos novos integrantes da mesa da casa. Os 40 deputados irão escolher o novo presidente da Alesc, que sucederá Gelson Merisio (PSD).



Pelo acordo firmado entre o PMDB e o PP, que conta com o consenso das demais bancadas da Alesc, o deputado Silvio Dreveck (PP), de São Bento do Sul, deverá ser o presidente entre 1º de fevereiro de 2017 e 31 de janeiro de 2018 – ele é o único candidato oficial até o momento. Já entre 1º de fevereiro de 2018 e 31 de janeiro de 2019, a casa deve ser presidida pelo deputado Aldo Schneider (PMDB).



Recesso

O vereador Rodrigo Coelho (PSB) sugere mudanças nos períodos de recesso da Câmara de Joinville. Ele protocolou na manhã de ontem o pedido de alteração do regimento interno da Câmara de Vereadores de Joinville para que o intervalo de 17 de dezembro a 31 de janeiro termine 15 dias antes, ou seja, em 16 de janeiro; e para eliminar o recesso parlamentar entre 18 e 31 de julho.



Era boato

Não há nenhum plano de cercar o jardim do Museu de Arte de Joinville, como estava circulando pela cidade nos últimos dias. O diretor de patrimônio e museus, Guilherme Gassenferth, garantiu que a única discussão na administração é a de alternativas para a segurança da unidade cultural e como integrá-la aos eventos que estão ocorrendo no local. Apresentações musicais, piqueniques e até bazar de roupas promovidos pela população passaram pelo terreno do patrimônio histórico nas últimas semanas.



Cosip

A Ajorpeme está realizando pesquisa para tabular o quanto a mudança na cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) deve impactar no bolso dos empresários e seus colaboradores. A pesquisa é focada nas micros e pequenas empresas e faz um levantamento de dados do atual valor pago pelas empresas baseado na testada do imóvel, com o valor que ficará baseada no consumo, proposta pela nova forma de cobrança.





*********************************************************************************************



* O colunista Jefferson Saavedra está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 9 de fevereiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para a jornalista Claudia Morriesen pelo e-mail claudia.morriesen@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2100.