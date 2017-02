Secretário da Educação Roque Mattei fala em inovação para alcançar nível internacional

Portal 08/02/2017 | 07h21

Poucas atribuições são tão importantes para a comunidade joinvilense quanto a de responsabilidade da Secretaria de Educação. Ela representa 25% dos recursos da Prefeitura de Joinville, com uma folha de pagamento correspondente a 30% do total do município: são cerca de 5,1 mil funcionários, atuando principalmente nas unidades escolares, que atendem a 63.300 alunos matriculados nos ensinos infantil e fundamental. Com a reforma administrativa, a secretaria assumiu também as competências da Fundação Municipal Albano Schmidt (Fundamas), responsável pela oferta de cursos profissionalizantes.

Entre os desafios do secretário Roque Mattei, que retorna ao comando do órgão para a segunda gestão, estão o desenvolvimento de cursos inovadores na Fundamas, que contemplem as necessidades atuais da economia; a demanda dos alunos de educação infantil; e o aperfeiçoamento dos programas educacionais em uma cidade que já tem avaliações positivas e professores premiados.

Como foi o primeiro mês e a integração da Fundamas à secretaria?



Foi um mês com muitas atividades, trabalhamos muito na questão da reforma administrativa e a integração entre a Secretaria de Educação e a Fundamas. Estamos trabalhando um projeto educacional de forma a envolver não só a rede municipal de ensino, mas também a comunidade em geral, para, por meio da educação, olhar para a Joinville não só de hoje, mas para os novos cenários que teremos em nossa cidade.

Um deles é o Fab Lab, que estava em desenvolvimento da Fundamas?



Exatamente. É um projeto que, com a fusão, nos fará trabalhar com esta visão, de criar espaços como o Fab Lab, onde a comunidade poderá se desenvolver em relação às ciências, à cultura, visando às profissões do futuro. Olhando Joinville não somente numa perspectiva industrial, mas outras perspectivas de profissionalização.



Qual é o principal desafio da Fundamas?



Prepararmos a população, os cursos e os ambientes para formar nesta visão, olhando a biotecnologia, o desenvolvimento de novos materiais etc. Fazer laboratórios e dar uma visão empreendedora para o estudante, não só para pensar no próprio negócio, mas para ser protagonista da história da nossa cidade. Eu penso que esta é a grande missão da secretaria, não só para o técnico, mas na mais tenra idade, nas crianças, no aluno que vai para o ensino médio.

Como aplicar este pensamento no ensino fundamental?



Nos primeiros quatro anos da gestão, trouxemos bastante tecnologia e trabalhamos muito a capacitação das pessoas. Já temos uma equipe docente altamente qualificada, porém, temos que dar ferramentas e suporte para esta profissional para que possa desenvolver este projeto educacional em sua plenitude. Este investimento que estamos fazendo na educação joinvilense, com notebooks para professores, tablets para alunos, rede de fibra óptica chegando nas escolas para aumentar a velocidade da internet, lousas digitais, laboratórios... Neste segundo momento, vamos continuar ampliando este programa para equipar as escolas com infraestrutura para que, desde a educação infantil, a gente possa estar trabalhando com este foco nos cenários do futuro. Com a reforma administrativa, estamos investindo em trazer profissionais que possam dar suporte à capacitação dos professores. Uma questão importante que estamos trabalhando, e para isso a Fundamas será essencial, é a do ensino de robótica, de novas tecnologias. Precisamos de um ensino que vá além da teoria, que use muito da prática também.



Houve pelo menos um projeto extinto neste ano, o Rios da Alegria. Há intenção de fechar alguns projetos e focar na criação de outros?



O Rios da Alegria – projeto de contação de histórias – não foi fechado, ele será continuado de outra forma. É importante frisar que a educação é dinâmica, então os projetos são ampliados, reformulados, para que continuem dando frutos. Temos um projeto que trabalha com crianças carentes no contraturno escolar, e o Rios da Alegria irá se concentrar em projetos como este. Não estamos subtraindo nenhum programa, pelo contrário. Precisamos trabalhar as múltiplas inteligências. Estamos com a perspectiva de, com a união com a Fundamas, levar o estudante por mais tempo dentro da escola, o que é um desafio. Deixando o aluno e o professor mais tempo, e aí elevar a nossa competitividade a nível internacional. Hoje, Joinville tem uma educação que desponta nacionalmente, com os primeiros lugares no Ideb, professores “nota dez”, com prêmios por seus projetos, mas agora precisamos ter uma perspectiva de olhar além das fronteiras do Brasil e nos preocuparmos com indicadores internacionais, como o Pisa.

Como atender à demanda nos centros de educação infantil?

Quando chegamos, quatro anos atrás, na Secretaria de Educação, tínhamos 10.300 crianças sendo atendidas na rede municipal em educação infantil. Quatro anos depois, já estamos em 21 mil atendimentos. A meta futura, além de já ter universalizado para crianças de quatro e cinco anos, é minimizar a busca de vagas. Para crianças de zero a três anos, estamos inaugurando dois CEIs nos próximos dias, temos mais três que vamos inaugurar até o fim deste ano, e nós sempre trabalhamos com um tripé: novas escolas, ampliações das vagas nas escolas que já existem e parceria com a iniciativa privada, na qual compramos cerca de 3.500 vagas.