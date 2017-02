Saavedra: Nova etapa da operação Blackmail, que investiga irregularidades em Joinville, começa nesta segunda-feira

Portal 20/02/2017 | 07h01

O mutirão de audiências a partir de hoje marca a nova etapa da ação judicial aberta após a Operação Blackmail. Em torno de 80 pessoas, a maioria apontada como vítimas do esquema apurado pelo Gaeco e denunciado pelo Ministério Público de SC, foram chamadas pela 2ª Vara Criminal de Joinville.



Nos dois dias de audiências, também serão ouvidas as testemunhas de defesa. Neste momento, apenas o núcleo 1 da Blackmail está em pauta porque há réus presos, como o fiscal da Secretaria de Meio Ambiente, Júlio César da Silva, e o ex-vereador Juarez Pereira. As audiências do núcleo 2, este com participação do ex-vereador João Carlos Gonçalves (foi liberado em novembro, após duas semanas de prisão preventiva), serão realizadas mais adiante. A Blackmail foi desmembrada e cada núcleo tem ação específica.



A 2ª Vara Criminal de Joinville também aguarda a conclusão pelo IGP das perícias em celulares e computadores apreendidos junto aos acusados. Depois dessa etapa e da apresentação das alegações da defesa, a ação fica pronta para sentença.

Sem conexão entre os núcleos

Não há relação entre o núcleo 1 e o 2, os casos investigados são diferentes: o ex-vereador João Carlos Gonçalves só passou a ser investigado depois de conversa ao telefone com o fiscal, mas não há conexão entre as situações apuradas, tanto é que cada núcleo é alvo de ação própria. O MP fez denúncia contra quatro pessoas do núcleo 2, com acusações de corrupção e lavagem de dinheiro – o ex-vereador teria exercido tráfico de influência junto à Prefeitura. Ninguém desse grupo está detido.

Pressão indevida

A Operação Blackmail foi deflagrada em novembro do ano passado, com detenção de sete pessoas, com quatro já liberadas. No caso do núcleo 1, a acusação é de corrupção, com cobrança de vantagens indevidas junto a comerciantes para a liberação ou regularização das atividades. O MP apontou que os empresários eram pressionados a usar serviços administrativos indicados pelo fiscal acusado. As promotorias também apuram se não houve casos em que parte dos comerciantes tenha se beneficiado da situação. No núcleo 1, sete pessoas foram denunciadas.