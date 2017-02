Saavedra: Cai o número de mortes no trânsito em Joinville

Portal 21/02/2017 | 07h01

Joinville tem boas chances de ter registrado em 2016 o ano com menor número de mortes no trânsito desde o início do século. As estatísticas ainda podem ser atualizadas pela Secretaria de Estado da Saúde, mas os dados disponíveis até agora mostram a mortalidade mais baixa desde 2001.



No ano passado, os acidentes de trânsito mataram 88 pessoas moradoras de Joinville, uma queda de 13% em comparação com o ano anterior. Também houve redução, ainda mais significativa, entre as mortes totais ocorridas no município, incluindo também as vítimas fatais que não residem em Joinville. Nesse caso, foram 107 mortos. Ainda assim, nas duas situações, o patamar de mortes continua elevado.



Mais uma vez, os ocupantes de motos lideraram entre as vítimas, com 26 mortos no grupo de moradores de Joinville. Ainda que tenham mantido o topo no ranking de vítimas, foi a queda de vítimas motociclistas a principal causa da redução da mortalidade no balanço. Em segundo lugar entre os mortos, no ano passado, apareceram os ocupantes de carros.



Possibilidades

Entre as causas da mortalidade menor nos últimos anos estaria a menor velocidade dos veículos por causa da crescente lentidão no tráfego, segundo apontou o pessoal responsável envolvido em planejamento do trânsito. Outro fator que pode ter influenciado é a retomada da fiscalização eletrônica, paralisada em 2013 e retomada gradualmente desde 2015, com ativação de cem radares em Joinville. No modelo anterior, eram 25 aparelhos.

Não mudou

Os bombeiros voluntários de Joinville continuam responsáveis pelas vistorias em Joinville, não há nenhuma migração da tarefa para os bombeiros militares. A diferença em 2017 é a adoção pela corporação voluntária dos mesmos critérios dos militares para as análises técnicas. A mudança no regulamento foi determinada pela Prefeitura.



Sem data

Sempre perto de ser licitada há mais de cinco anos, a ponte entre as ruas Aubé e Plácido Olímpio não tem previsão de sair do papel. Não é novidade que a fonte de financiamento foi trocada e agora o plano é encaixar no PAC das Cidades, o mesmo dos corredores de ônibus. Só que o tempo foi passando, os critérios mudaram e o projeto está sendo refeito. Assim, a nova ligação entre os bairros Bucarein e Boa Vista vai demorar.



Binário

Apesar dos pedidos de ampliação até o cruzamento com a Waldemiro José Borges, o binário da Santa Catarina com a São Paulo será esticado somente até a Augusto Schmidt (BKR). Se fosse levado mais ao Sul do Joinville, os usuários do transporte coletivo teriam de caminhar muito para pegar o ônibus na São Paulo, se vindos da Santa Catarina.

Perto dos rios



Além da pichação dos banheiros químicos, as lixeiras instaladas perto dos locais de banho em rios do interior de Joinville estão sendo destruídas. Estão sendo produzidas placas de orientação para a população cuidar melhor dos equipamentos instalados nesta temporada.



Vice do PSDB

Até como forma de consolidar a candidatura própria do governo do Estado em 2018, Marco Tebaldi já defende tratativas para escolha do companheiro de chapa de Paulo Bauer. “Temos a certeza de que seremos cabeça de chapa em 2018, e falta perguntar quem será o nosso vice”, afirmou o deputado em reunião de ontem da executiva do PSDB. Tebaldi deve buscar novo mandato na Câmara dos Deputados.

De novo

Pela segunda vez desde o final das eleições, a Prefeitura de Joinville está anunciando a retomada da segunda etapa do corredor da Nove de Março, no Centro. O objetivo agora é iniciar os trabalhos na segunda quinzena de março. A via exclusiva vai concentrar todo o tráfego dos ônibus no acesso ao terminal central de Joinville.



Será refeito

A obra chegou a ser iniciada pelo governo do Estado em 2013, mas mudanças exigidas pela Prefeitura levaram à suspensão dos trabalhos porque o contrato não poderia ser ampliado em mais de 25%. No mês passado, foi anunciado o plano de nova licitação. O município pretende se encarregar da faixa do ônibus e deixar o resto com o Estado.



Nada, ainda

A mudança na fonte do repasse da Prefeitura de Joinville para o Hospital Behesda foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde em dezembro, mas ainda não significou retomada do pagamento mensal de R$ 110 mil porque o projeto ainda não foi enviado para a Câmara de Vereadores. Os recursos são para casos de urgência e emergência.

É para valer?

Por enquanto, parte dos adversários de Udo em Joinville encara a possibilidade de ele concorrer ao governo do Estado como provocação de Eduardo Pinho Moreira contra Mauro Mariani, de lançar um pré-candidato do partido na base do deputado. Até tem gente do PMDB pensando assim.

Conserto da LOT

A tentativa de conserto de uma lacuna da LOT chegou ontem à Câmara de Joinville: o projeto assinado por um grupo de vereadores quer criar um setor especial de segurança pública na área onde hoje estão instalados o Presídio Regional e a Penitenciária Industrial. Há uma necessidade de curto prazo porque a LOT precisa ser modificada para a ampliação do presídio ser autorizada.

Estimativa

Se a proporção de distribuição dos PMs feita no ano passado se repetir na nova convocação de aprovados no concurso da Polícia Militar, Joinville e região devem ganhar perto de 150 novos profissionais. A 5ª Região Militar tem batalhões em Joinvillle, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e São Francisco do Sul.



Na web

As escalas de trabalho dos médicos do Hospital São José agora estão no site da Prefeitura de Joinville, com atualização mensal. No passado, as escalas dos profissionais dos PAs também foram para a internet, mas deixaram de ser atualizadas em outubro.



Depósito

Depois de a PM conseguir parceria com o Detrans para também usar o depósito contratado pelo departamento para receber veículos apreendidos no trânsito, a Polícia Civil vai voltar a usar o pátio do Deinfra, na zona Norte. Mas será para os veículos recolhidos em ações judiciais.



Apuração



O Ministério Público está apurando se não há irregularidades nas lombofaixas e nas faixas de pedestres de Joinville.



Súplica



Um grupo de moradores implora pela limpeza do rio Morro Alto, na rua Timbó, em Joinville. O rio já passou por obra de macrodrenagem, com instalação de galeria. Mas se não limpar, a água não vai escoar.