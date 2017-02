Pista é interditada para obras na BR-376, em Guaratuba

Rodovias 12/02/2017 | 14h16 Atualizada em

A pista Sul da BR-376, que liga Santa Catarina ao Paraná, foi interditada por volta das 22h40 do último sábado na altura do km 681, em Guaratuba (PR), e permanece fechada durante este domingo. A previsão da Autopista Litoral Sul é de que as obras sejam finalizadas em até 15 dias, antes do Carnaval.



A concessionária precisou realizar obras para manutenção emergencial devido a um afundamento de pista causado pelas fortes chuvas. O temporal acabou empurrando pedras e partes de árvores para dentro do bueiro da pista, obstruindo o local. A Autopista vai precisar trocar toda a estrutura.



Enquanto as obras são realizadas, os motoristas que seguem no sentido Paraná/Santa Catarina precisam desviar pela pista Norte para continuar no fluxo da rodovia. Nesse ponto, há uma faixa liberada para os veículos que seguem para o Paraná e outra para os que vão para Santa Catarina. Ambas na pista Norte da rodovia.



De acordo com a concessionária, por volta das 14 horas deste domingo havia cerca de um quilômetro de lentidão no sentido Norte e fluxo normal no sentido Sul.