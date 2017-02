Novo secretário de esportes quer planejamento a longo prazo para área em Joinville

Portal 03/02/2017 | 09h01

A Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville (Felej) foi extinta na reforma administrativa sancionada em janeiro pelo prefeito Udo Döhler, 27 anos depois de sua criação. No lugar, a Secretaria de Esportes (Sesporte) assume as atribuições do órgão, voltado, principalmente, para o planejamento e a execução de políticas de esportes do município.



Quem assumiu a pasta foi o bacharel em educação física Douglas Strelow, de 26 anos. Douglas pretende focar em planejamentos não só para fazer a cidade desenvolver melhor seus atletas, mas também para estimular os não atletas a despertarem a cultura desportiva.



A experiência do jovem secretário em administração vem de trabalhos na área de marketing esportivo e na participação na Acij Jovem. Em seu primeiro mês à frente da Sesporte, definiu um planejamento estratégico para pensar a área até 2030.

Você entra agora na Secretaria de Esportes, sem passagem pela Felej. Como está conhecendo as demandas e as exigências da secretaria?



Não há quem entenda mais sobre o funcionamento das secretarias do que as pessoas que já estão trabalhando lá. Então, minha primeira atitude foi fazer reuniões individuais, ouvir sobre os projetos que estão em andamento, os pontos em que a gente pode evoluir e onde a gente pode recuar. Isso foi feito no primeiro mês e, a partir de agora, iniciamos planejamento estratégico. O desafio lançado para a nossa equipe foi de pensar o esporte para 2030, acho que é uma provocação para a gente antever os problemas, pensar a longo prazo. Agora, estamos evoluindo para fazer este planejamento estratégico também para as modalidades, porque hoje a gente participa de Jogos, Joguinhos, Olesc e Parajasc com equipes conveniadas, então não adianta a secretaria pensar a longo prazo e as modalidades não. A ideia também é lincar, cada vez mais, o esporte com saúde, educação, segurança, cultura e turismo, e estamos conversando com as outras secretarias para verificar os projetos que já estão em andamento para fazê-los ganhar força. Outra situação que estamos estudando é como a Secretaria de Esportes pode estimular a cidade a ser mais ativa. Acho que a nossa secretaria tem o papel nobre de ser realmente preventiva, ser a construção e não a correção.

Em reunião feita ontem pela secretaria, foi ressaltada a importância do Programa de Iniciação Desportiva (PID), com ampliação de 8 mil para 12 mil alunos. Ele é uma prioridade? Haverá mais investimento no projeto?



Não posso elencar uma prioridade, porque temos o esporte educacional, o esporte social e o de rendimento. Mas, falando em esporte educacional – que acaba sendo social – ele é uma prioridade para a secretaria, para dar cada vez mais condições de esse projeto aumentar. O aumento do PID passa, principalmente, pela captação de novos pontos e a readequação dos horários dos professores, além de mais bolsistas [dos cursos de educação física] da Univille e do Bom Jesus/Ielusc. Essas são as nossas ferramentas para possibilitar a ampliação. A ideia é não aumentar investimento, mas as condições para que o atendimento seja feito.



Como fundação, a Felej tinha mais autonomia financeira para buscar recursos e parcerias. E agora?



O nosso objetivo é criar um fundo para que todas as captações sejam direcionadas para este fundo. A gente espera não perder a autonomia, continuar as captações, mas aí não será pelo CNPJ da fundação, e sim da Prefeitura, e esse dinheiro entrando, será destinado para o esporte. O que antes havia, por exemplo, era uma comissão de licitação específica, e hoje passará pelas licitações da Prefeitura. Então, é uma questão de planejamento, para não perder os prazos, porque antes o processo corria com menos tempo e agora demora um pouco mais, porque há os outros processos da Prefeitura. É questão de antever e ter um calendário definido com antecedência para que não ocorram atrasos. Talvez, neste primeiro momento, da transição, aconteça de atrasar o início de alguma atividade, mas nada que prejudique a população.

Como está o planejamento da instalação do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE)? O termo de compromisso para a instalação foi assinado entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal em 2014, com previsão inicial para conclusão no fim de 2015.



Já temos o “carimbo” para que ele aconteça, então está sendo providenciada toda a questão de terreno, de projeto, porque tem que ser avalizado pela Prefeitura. A partir daí, tendo as questões do projeto bem definidas, parte para a execução da obra. A partir do momento que for aprovado via Ministério do Esporte, é coisa de um ano, um ano e meio. Não posso te dar um prazo porque há muitas questões burocráticas, mas é nossa intenção tê-lo nos próximos anos. Ele será mais uma ferramenta para a cidade ter mais contato com a população. Reforçando que temos hoje as instalações das escolas, mas é claro que uma instalação qualificada é sempre bem-vinda para dar mais um acesso à prática esportiva.

Como viabilizar as reformas da Arena Joinville?

Elas estão acontecendo. Já foi feita a pintura interna, reforma de vestiários, reformas estruturais de telhado e banheiros. O percentual maior da obra é a colocação das cadeiras. Nos últimos três dias, fizemos testes nas cadeiras. A monobloco será usada na área descoberta e em um setor coberto; a retrátil será colocada no nível 2. Há uma comissão, que não é só composta pela Secretaria de Esporte, que é independente e é ela que fiscaliza e faz as escolhas. A secretaria só está ali para garantir total autonomia para essa comissão. Ainda nesta semana deve haver definição. Estamos chegando ao modelo considerado ideal e que atende aos requisitos do projeto para fazer a compra e instalar no estádio.





*********************************************************************************************



* O colunista Jefferson Saavedra está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 9 de fevereiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para a jornalista Cláudia Morriesen pelo e-mail claudia.morriesen@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2141.