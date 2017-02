Mary Bastian: "Se fôssemos um povo educado, não haveria lixo nas ruas, na beira dos córregos, nas beiras dos rios"

Crônica 06/02/2017 | 08h01

Gosto muito da Maria Júlia Coutinho, a Maju, da previsão do tempo, que fez o quadro ser divertido, interessante e educativo. As coisas que se sabia sobre o tempo, mas não se conseguia explicar, ela botou no ar e deu as explicações que eram apenas conhecimentos populares. Alta pressão, baixa pressão, corredores extratropicais e tantas outras coisas que muita gente não sabia. Sem falar que Maju é um colírio para olhos cansados naquela hora da noite, linda, sapeca e muito bem vestida.



E nós aqui, que vivemos com medo de chuvicas e chuvonas, de raios que nos partam por algum descuido, continuamos sofrendo com enchentes catastróficas, que derrubam tudo que aparece pela frente. É a única ocasião em que os versos que dizem que a água contorna seus obstáculos não são verdadeiros. As águas das enchentes não contornam, nem respeitam nada.



Aí vem a comoção popular. Todo mundo corre para ajudar quem precisa, doa o que pode para quem ficou sem nada e botam a boca no prefeito, que, por sua vez, não tem a culpa toda. Veja bem, se fôssemos um povo educado, não haveria lixo nas ruas, na beira dos córregos, nas beiras dos rios. As calçadas seriam limpas, não haveria papel atirado ao deus dará, galhos de árvores caídos no meio das ruas.



É claro que a limpeza dos bueiros devia ser uma coisa automática e frequente, mas sabe-se que não é; sabe-se que a varrição das ruas deveria ser diária, mas não é, e tantas outras coisas que atrapalham o livre correr das águas da chuva. Mas se o povo ajudasse, penso que seria mais fácil. Fiquei estarrecida com as chuvonas que desabaram em janeiro, preocupada com as pessoas que vi pela televisão fazendo malabarismos para escapar da corrente furiosa que se formou nas ruas do Centro e nos bairros lá do outro lado da cidade, sem contar com a atrapalhação que causam ao andamento das obras de rua que estão sendo feitas. Aí atrasa tudo de novo, e de novo o povo se revolta.



Ao invés de se revoltarem, ajudem, criem hábitos de limpeza, aproveitem as chuvicas e limpem as calçadas. Mas cuidem para não jogar o lixo nos ralos porque entope.