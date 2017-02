Mary Bastian: Cronista fala de sua relação com as netas

Crônica 20/02/2017 | 08h01

Hoje vou falar das minhas netas, a quem amo de paixão. São quatro meninas já adultas que sempre me deram um prazer enorme, só quem é avó sabe o que é isto: Priscilla, Thais, Luiza e Julia.



Priscilla foi a primeira, filha do meu falecido filho Daniel, é igual a ele fisicamente e no gênio belicoso. É independente, dona do nariz dela. Mora lá em Palmas, PR. Deu-me um bisneto, Kauê, o único rapaz da família, lindo, parecido com ela. É uma mulher que luta pelo que quer e um dia há de encontrar o que procura.



Da minha filha Margot, são as outras três. Quando vim para cá há 14 anos, eram uma pirralhinhas lindas, boazinhas e muito sapecas. Ajudei a cuidar delas e não perdia uma festa de escola ou apresentação de ginástica.



Thais, a mais velha, é compenetradíssima. Fez três vestibulares e passou em todos, mas optou por direito. Ela é o meu bibelô, pequeninha, quase loira, tranquila, carinhosa e comprometida com o que faz. Forma-se em agosto e já fez os exames da OAB, nos quais tirou 9,7 e deixou todo mundo muito orgulhoso. Tudo que faz é bem-feito, é amada por todos que a conhecem e é linda demais.



Depois, tenho a Luiza, a politicamente correta, alta, morena, sempre pronta para discutir sobre qualquer assunto. Gosta de dar conselhos para esta avó, e escolheu fazer educação física. Faz dança contemporânea. É a cara da mãe dela, que, por sua vez, é parecida comigo. Então, quando saímos as três, as pessoas já sabem quem é quem. Luiza é a que me ajuda quando é preciso, faz compras, me leva aonde não posso ir sozinha e tem um humor muito bom. É bonita demais, engraçada e não tem papas na língua. Adoro a menina!



Por fim, temos Julia, a terrível, a que está sempre inventando algo para fazer, que se dá bem com todo mundo, gênio independente, festeira. Vai começar o segundo grau, é contente por natureza e fala pelos cotovelos. Ajudei a cuidar dela quando nasceu e depois que vim para cá. É um pouco minha também. É muito faceira e bonita e adora pintar os cabelos de cores extravagantes e fazer sucesso no colégio.



Estas são as minhas netas, que amo demais. Obrigada, meu Deus, por elas.