Jovem de 16 anos é morto a tiros no Centro de Garuva, Norte de SC

Jonas Henrique, de 16 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo em Garuva.



A Polícia Militar foi informada que dois homens encapuzados foram os autores dos disparos. Eles estariam num veículo Monza quando assassinaram o jovem, por volta das 16h30, na rua Rui Barbosa, no Centro da cidade.



De acordo com o sargento da Polícia Militar, Egídio Back, este foi o primeiro homicídio do ano registrado na cidade, localizada no Norte de Santa Catarina.



A guarnição da Polícia Militar realizou buscas na região, mas até 9 horas desta segunda-feira nenhum suspeito havia sido localizado.