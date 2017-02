Joinville tem quase 700 multas de trânsito por dia

Portal 08/02/2017 | 13h28

Joinville registrou uma marca próxima de 700 multas por dia no ano passado, em média. A maioria das infrações foi registrada pelos radares, com 182,7 mil registros. Os agentes de trânsito e os policiais militares (neste caso, com dados até junho) foram responsáveis pela aplicação de outras 64,9 mil notificações.No ano passado, o Detrans concluiu a instalação do lote de 100 radares, incluindo as lombadas eletrônicas. O trabalho iniciou em 2015, após dois anos de suspensão da fiscalização eletrônica. Até então, apenas agentes e PMS aplicavam as multas. As infrações de trânsito atingiram faturamento bruto de R$ 19,3 milhões pelo Detrans no ano passado.Veja abaixo as modalidades de multas mais aplicadas em Joinville em 2016.Total: 247,7 milFiscalização eletrônica182.715 multas65% por velocidade até 20% acima do permtido20% por passar em sinal vermelho7% velocidade entre 20% e 50% acima do permitidoFiscalização por agentes*64.988 multas*15% sem cinto de segurança10% uso do celular7,8% farol apagado à noite* Inclui infrações aplicadas por PMs até junho.