Homem se afoga em parque na região do Piraí, em Joinville

Afogamento 26/02/2017 | 19h38

Um homem se afogou na tarde deste domingo no Parque Caminho das Águas, na região do Piraí, em Joinville. De acordo com informações do Grupo de Radiopatrulha Aéreo de Joinville (Graer), a vítima foi retirada da água por populares.



Quando os socorristas do Samu e do Graer chegaram ao local, reaminaram a vítima e a conduziram ao Hospital Municipal São José. O homem estava inconsciente, mas apresentava batimentos cardíacos e estava respirando.



Até o momento, o nome da vítima não foi divulgado. Sem esta informação, não é possível confirmar seu estado se saúde. Em breve, mais informações.