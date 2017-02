Homem morre afogado na Ilha do Grant, em Barra Velha, Litoral Norte de SC

Norte catarinense 11/02/2017 | 16h22

Um homem de 56 anos morreu afogado por volta do meio-dia deste sábado na Ilha do Grant, em Barra Velha, Litoral Norte de SC. Conforme informações dos Bombeiros Militares, a vítima era natural de Joinville.



De acordo com testemunhas, o homem estava mergulhando colhendo mariscos e demorou para retornar à superfície. Quando ele emergiu do mar, estava boiando de barriga para baixo. Pessoas que estavam próximas retiraram o corpo da água e levaram até a praia do Grant em um barco, onde foi acionado a emergência.



O helicóptero Arcanjo, dos Bombeiros Militares, prestou o atendimento pré-hospitalar, porém a vítima já estava em parada cardiorrespiratória. A equipe do SAMU e o enfermeiro do helicóptero tentaram reanimar o homem durante 40 minutos, mas ele não resistiu e morreu no local.



Segundo os Bombeiros, as hipóteses são que ele tenha sofrido um mal súbito ou uma parada cardíaca ainda dentro do mar devido ao grande período de apneia.