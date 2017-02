Estado repassa R$ 1,3 mi para reformas na Maternidade Darcy Vargas

Portal 03/02/2017 | 08h04

Necessidade desde 2014, a reforma do telhado da Maternidade Darcy Vargas foi garantida nesta quinta-feira pela Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville. A secretária Simone Schramm foi a Florianópolis na terça-feira para fazer o pedido, confirmado ontem pelo gabinete do governador. No total, será investido R$ 1,3 milhão na reforma.



A troca do telhado é considerada primordial porque o centro cirúrgico da maternidade já precisou ser interditado devido às infiltrações, causadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Será solicitado estudo do departamento jurídico da agência com a Defesa Civil para verificar a possibilidade de tratar o caso em caráter emergencial, agilizando o processo licitatório – a resposta deve ocorrer ainda hoje.

Visita

Além da reforma no telhado, a Maternidade Darcy Vargas também precisa de reparos na parte hidráulica. Esta demanda, com orçamento de R$ 180 mil, deve ser tratada na segunda-feira, quando o secretário estadual de Saúde, Vicente Caropreso, virá a Joinville para visita os hospitais estaduais da cidade. Ele passará pelo Infantil, pela Darcy Vargas e pelo Regional durante a tarde.

“Castramóveis”

Deu resultado a conversa da vereadora Tânia Larson (SD) com a secretária de Saúde, Francieli Schultz, sobre a causa animal. Dois veículos que eram utilizados pela Secretaria de Saúde como odontomóveis, e que estão ultrapassados, serão doados ao Centro de Bem-estar Animal para, adaptados, transformarem-se em “castramóveis”. Os recursos para o “castramóvel” já existiam na Secretaria do Meio Ambiente. Com isso, o investimento do Poder Executivo para colocá-lo em prática será menor.

Acaraí

Foi assinada a regularização fundiária do Parque Estadual do Acaraí, em São Francisco do Sul. O processo será feito pela Engemab, de Florianópolis, que terá 11 meses para concluir os trabalhos. Como o Acaraí é de proteção integral, assim que foi criado, em 2005, toda a área passou a ser de domínio público e os proprietários das terras precisaram ser indenizados. Os estudos e processos custarão R$ 670 mil. Já as indenizações ficarão em R$ 12 milhões. Todos os recursos são provenientes de compensações ambientais.





Travessia: Em operação desde o início do ano, o Marinebus é opção para viajar de São Francisco do Sul a Itapoá, evitando o congestionamento da BR-280.





*********************************************************************************************



* O colunista Jefferson Saavedra está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 9 de fevereiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para a jornalista Claudia Morriesen pelo e-mail claudia.morriesen@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2100.