Engavetamento na BR-280 gera filas nesta segunda-feira, em Guaramirim

Um acidente envolvendo três veículos causou lentidão próximo ao km 42 da BR-280, em Guaramirim, Norte de Santa Catarina. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 9h20 desta segunda-feira em frente da fazenda da Weg.



O trânsito foi interrompido por quase duas horas nos dois sentidos da via já que uma carreta, um veículo de escolta e uma carro de passeio ficaram atravessados na pista, bloqueando a passagem.



Ainda de acordo com a PRF, as ocupantes dos veículos sofreram apenas ferimentos leves. A pista já foi liberada e o trânsito flui normalmente no local.