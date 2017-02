Editais de licitação preveem a pavimentação de 20 ruas em Joinville

Portal 08/02/2017 | 07h11

A Prefeitura de Joinville abriu dois editais de licitação para pavimentação asfáltica, com recapeamento e obras complementares em 20 ruas, em três regiões de Joinville. Na zona Leste, haverá obras em quatro ruas do Iririú, incluindo trechos da rua Toríbio Soares Pereira (binário), as ruas Franklin Roosevelt, Victor Konder e Coronel Camacho; e quatro ruas do Aventureiro (das Flores, Benedito Cardozo, Manoel F. de Oliveira e Uirapuru).



Na zona Norte, entram a rua Quinze de Outubro, no Rio Bonito; e as ruas Herminia Penski e Guilherme Zilmann, no Vila Nova. Nove ruas também passam por obras na zona Sul, nos bairros João Costa, Nova Brasília, Paranaguamirim e Boehmerwald. A quantidade representa melhorias numa extensão de 6,4 quilômetros.



O investimento total previsto nessas obras é de R$ 2,9 milhões (soma dos dois editais), com recursos que provêm de dotação orçamentária da Prefeitura. Os envelopes com os documentos para habilitação das empresas interessadas no processo serão abertos em março. Enquanto o processo está em licitação, a Prefeitura não estipula prazo para o início das obras. Assim que os trabalhos se iniciarem, o prazo para execução é de cinco meses.



Parecer contra a Cosip

O deputado estadual Kennedy Nunes (PSD) entregou um parecer ao Ministério Público de que a mudança na cobrança na taxa da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) em Joinville fere o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a elevação de preços não justificada pelo respectivo aumento dos custos da atividade. Em estudo comparativo com outras cidades que têm como base de cálculo o consumo residencial, anexado ao parecer, foi verificado que Joinville irá liderar o ranking de valores na cobrança da contribuição.

Bombeiros Voluntários

Foi assinado ontem o convênio que garante repasse de recursos aos Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul. A corporação vai receber R$ 480 mil, divididos em seis parcelas a serem repassadas pela Prefeitura de São Francisco nos próximos meses.

9 de Março

A Prefeitura de Joinville abriu inscrições para quem quiser participar do desfile de aniversário de Joinville, no dia 9 de março. As inscrições vão até o dia 24, no site da Prefeitura, no link joinville.sc.gov.br/servicos/inscricao-para-desfile-de-aniversario-de-joinville-2017 . Cada grupo ou entidade organizada poderá desfilar com, no máximo, 60 integrantes, 15 carros e 20 motos.

Seguro

A preocupação com a segurança e a incidência de fenômenos naturais como vendaval e raios tem levado ao aumento da procura por seguros em Joinville. Segundo o diretor comercial da Aliança Seguros, Fabrício Machado Nunes, setor teve crescimento de 65% nos contratos residenciais e de automóveis no último ano, em comparação com 2015.