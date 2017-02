Caminhão pega fogo na BR-101 e interrompe trânsito na via, em Garuva

Rodovias 14/02/2017 | 15h29

Um caminhão bitrem pegou fogo por volta das 11h50 desta terça-feira, no km 03 da BR-101, em Garuva, região Norte de Santa Catarina. Devido ao acidente, o trânsito foi interrompido na rodovia nos dois sentidos.



Conforme informações dos Bombeiros Militares, o caminhão trafegava sentido Norte/Sul da rodovia e transportava 30 mil litros de açúcar líquido. Ninguém se feriu no incidente. Foram necessários 4 mil litros de água para combater as chamas. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.