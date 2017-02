Cai peso da folha de pessoal da Prefeitura de Joinville

Portal 09/02/2017 | 07h41

Apesar da receita abaixo do esperado, o peso proporcional da folha de pessoal da Prefeitura de Joinville caiu no ano passado. Em balanço divulgado na semana passada, o gasto com pessoal consumiu 48,78% da receita do município. No final do ano anterior, o índice chegou a 52,25%, bem mais perto do limite de 54%.



As despesas com os quase 13 mil funcionários da Prefeitura de Joinville, de efetivos a temporários, passando pelos comissionados e incluindo gasto com a previdência, consumiram R$ 829 milhões no ano passado. Em 2015, a despesa ficou em R$ 768 milhões.



Mudança em binário

Ainda não há data para a adoção da mudança, mas já está sendo preparada a ampliação do binário das ruas Santa Catarina e São Paulo, na zona Sul de Joinville. Hoje, quem usa a Santa Catarina no sentido bairro-Centro pega a Barra Velha (cruzamento na foto) para chegar à São Paulo. Com a alteração, o acesso será algumas quadras antes, na rua Augusto Schmidt.



Compartilhado

A Prefeitura de Joinville e o governo do Estado não acertaram a renovação do convênio do trânsito, encerrado em junho. Mas conseguiram se entender sobre o recolhimento de veículos e os carros e motos apreendidos pela PM poderão ser levados para o novo depósito contratado pelo município, nas margens da BR-101.



Parceria em São Francisco

Em encontro hoje na ADR de Joinville, poderá ser fechado acordo para a recuperação da estrada entre São Francisco do Sul e as praias, onde há grande tráfego de caminhões. A agência banca a execução, em torno de R$ 100 mil; as empresas do entorno pagam a massa asfáltica; a Prefeitura de São Francisco, a roçada; e o Deinfra entra com a sinalização. O trecho da estrada estadual está tão deteriorado que nem tapa-buracos seriam suficientes, só recape.

Já deve mudar

Em vigência há um mês, completado hoje, a LOT logo deverá passar por alterações. James Schroeder apresentou projeto para limitar a construção de prédios mais altos nas ruas Paulo Fischer e Leopoldo Fischer, no Atiradores. Movimento dos moradores conseguiu aprovação da restrição em 2011.



Os anexos

Só que veio a LOT e foram permitidos prédios mais altos. Há outras chances de mudanças. O presidente da comissão de Legislação, Maurício Peixer (PR), já conversou com técnicos do ex-Ippuj, hoje na Secretaria de Planejamento Urbano, sobre a possibilidade de mudanças em anexos da nova lei.



Potencial

Chegaram até a comissão relatos de falta de atualização de anexos após emendas: somente o texto teria sido modificado. Em um dos casos, o potencial construtivo em faixas viárias na periferia pode estar abaixo do previsto nos artigos. Se for constatado equívoco, será necessário projeto de correção.



Perto de 13 mil empregos

A escalada de demissões perdeu ritmo no ano passado, mas ainda assim são quase 13 mil empregos fechados pelas indústrias de Joinville desde maio de 2014, quando a crise começou a se aprofundar na economia. Neste intervalo, as empresas do setor perderam 15% da mão de obra na cidade.

MP acompanha Cosip

No procedimento aberto para apurar a mudança nos critérios de cobrança da Cosip, o MP aguarda informações solicitadas à Prefeitura de Joinville. Depois, será analisado se cabe ou não a apresentação de ação judicial. Essa apuração iniciou ainda antes da representação feita pelo deputado Kennedy Nunes (PSD).

Código Florestal

Só neste mês, a Prefeitura de Joinville e o Ministério Público entraram com recursos contra liminares recentes em primeira instância envolvendo construções perto de cursos d'água. Nos três casos, a 2ª Vara da Fazenda Pública apontou o Código Municipal do Meio Ambiente como parâmetro para definir a distância das obras de cursos d'água.

Foi afastada a aplicação do Código Florestal (30 metros, no mínimo). O código municipal prevê entre quatro e 36 metros, conforme a localização.

Retomada

Em contato na terça-feira com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, Mauro Mariani ouviu a garantia de liberação de dinheiro para o asfaltamento das estradas do Itapocu e de Salinas, entre Araquari e Balneário Barra do Sul. As obras iniciaram com emenda do deputado e pararam no início do ano passado. Mas Mariani vai falar também com Eliseu Padilha (Casa Civil) para reforçar o pedido.



Partido Novo

Nesta semana, o Partido Novo reuniu 80 pessoas em Joinville. Até o final do ano, será formada a comissão provisória ou diretório na cidade.

Mais voos

A partir do final de março, a Latam terá voos aos domingos para Rio de Janeiro (Santos Dumont) e Vitória com saída do aeroporto de Joinville.

Cargos na Seinfra

Com a nomeação ontem do diretor executivo e de nove gerentes, as coisas devem ter ficado mais tranquilas na Seinfra de Joinville.

Calendário

Na segunda e na terça de Carnaval (27 e 28 de fevereiro), haverá ponto facultativo na Prefeitura de Joinville.