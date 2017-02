Cadastro para transplante de medula óssea está suspenso pelo Hemosc em SC

Saúde 17/02/2017 | 19h43 Atualizada em

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) confirmou nesta sexta-feira que não está realizando novos cadastros de pessoas interessadas em serem doadoras de medula óssea em nenhum dos nove postos de coleta do Estado.



O órgão informou que a suspensão aconteceu entre setembro e outubro do ano passado por causa da falta de recursos e ainda não há previsão para o retorno do atendimento. No entanto, uma notícia publicada em agosto pelo Jornal de Santa Catarina, da RBS SC, informou que já havia ocorrido a suspensão nos cadastros naquele mês.



Segundo o Hemosc, o Ministério da Saúde repassa recursos para os Estados anualmente para pagar os custos ambulatoriais para a realização dos exames necessários para o cadastro. Em Santa Catarina, a meta é para a realização de 10.140 cadastros por ano.



Até 2015, o Governo do Estado também liberava recursos para complementar o valor e possibilitar o cadastramento de mais pessoas, além dos previstos pelo Governo Federal. No entanto, devido à crise econômica, o repasse foi cancelado no ano passado.



Uma reunião entre Hemosc, Secretaria de Saúde de Santa Catarina e Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon (Fahece) está marcada para a próxima semana para discutir soluções para o problema e como ficará o atendimento para 2017. Por enquanto, os únicos cadastros para transplante de medula óssea que estão sendo realizados em Santa Catarina são para parentes de pacientes.



Como se tornar um doador



- Você deve ter entre 18 e 55 anos de idade e estar saudável.

- Será retirada por sua veia uma pequena quantidade de sangue (5 ml).

- Seu sangue será tipado para HLA, que é um exame de laboratório para identificar sua característica genética.

- Seu tipo de HLA será colocado no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome)

- Quando aparecer um paciente, sua compatibilidade será verificada. Se for compatível, outros exames de sangue serão necessários.

- Se a compatibilidade com o paciente for confirmada, você será consultado para decidir quanto a doação.

- Seu atual estado de saúde será avaliado.

- Para se cadastrar é só procurar um Hemocentro ou Banco de Sangue mais próximo a sua residência.



Fonte: Hemosc



Sobre a doação



- É um procedimento que se faz em centro cirúrgico, sob anestesia peridural ou geral, e requer internação de 24 horas.

- A medula é retirada do interior de ossos da bacia, por meio de punções. O procedimento leva em torno de 90 minutos.

- A medula óssea do doador se recompõe em apenas 15 dias.

- Nos primeiros três dias após a doação pode haver desconforto localizado, de leve a moderado, que pode ser amenizado com o uso de analgésicos e medidas simples.

- Normalmente, os doadores retornam às suas atividades habituais depois da primeira semana após a doação.



Fonte: Redome