Banhista morre afogado na praia da Enseada, em São Francisco do Sul

Norte catarinense 02/02/2017 | 10h43

Gilberto Tim Lopes, de 47 anos, morreu afogado na tarde desta quarta-feira na praia da Enseada, em São Francisco do Sul, Norte de Santa Catarina.



De acordo com os bombeiros voluntários, ele era de Curitiba-PR e estava no mar com a esposa e o filho, quando submergiu e não conseguiu voltar.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Por volta das 17 horas, a família acionou os bombeiros e pelo menos 12 guarda-vidas iniciaram o resgate. Gilberto foi localizado cerca de vinte minutos depois, quando iniciou-se o procedimento de recuperação, mas sem êxito.



O sargento Gerônimo Sementkowski informou que o homem não sabia nadar e que a família estava bem distante da areia.



- A praia da Enseada é uma praia calma, mas ele não sabia nadar. Isso está acontecendo bastante aqui. Toda praia tem um banco de areia e qualquer 10 centímetros já é suficiente para se afogar - afirmou o sargento, que reforça a importância da prevenção dos banhistas na hora do banho.



COMO EVITAR OS PERIGOS DA ÁGUA:



Observe as bandeiras ou consulte os salva-vidas sobre as condições do mar. Cores identificam a situação nas águas:

Bandeira vermelha – mar impróprio para banho.

Bandeira amarela – banho com restrições, muitos buracos e repuxo.

Bandeira verde – sem riscos, mas com cuidado.

Tome banho perto dos postos dos salva-vidas e se informe do horário que eles estão na praia.

Não entre no mar além da água na altura do peito (cerca de 50 metros).

O ideal é que a água fique pela cintura.

Entre em dupla no mar.

Não nade contra a correnteza caso arrastado. Para escapar, mova-se lateralmente.

Respeite as condições do mar e as indicações das bandeiras.

Não mergulhe em locais de grande profundidade sem equipamento adequado.

Reconheça seus limites físicos.



REGRAS PARA UM BANHO SEGURO



Sempre que possível, prefira locais assistidos por salva-vidas.

Respeite as bandeiras de sinalização.

Não confie demais em suas habilidades e nem em seus limites no mar.

Procure não ultrapassar profundidades superiores ao peito.

Evite tomar banho em locais com correntes, obstáculos e nas proximidades de desembocaduras de rios.

Nunca perca as crianças de vista e indique onde elas devem tomar banho.

Lembre-se de que são pequenas, inexperientes e geralmente não sabem nadar.



SAIBA COMO AGIR PARA SE SALVAR



Deixe a corrente levá-lo e depois tente nadar em paralelo à costa.

Use as ondas para empurrá-lo de volta à praia.