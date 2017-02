Aproveite o sossego das paisagens da Vila da Glória, em São Francisco do Sul

Roteiro 17/02/2017 | 10h08

A brisa fresca e o ar puro convidam a curtir um dia tranquilo na Vila da Glória, no distrito do Saí, em São Francisco do Sul. Para quem sai de Joinville, o caminho mais próximo é pegar o ferry boat na Vigorelli. De segunda a sábado a balsa funciona com horários de uma em uma hora – iniciando às 6 horas. Aos domingos, as viagens são contínuas.



A travessia dura em torno de 15 minutos e ali já é possível ter uma ideia da paisagem: de um lado, os pescadores jogam suas tarrafas e varas; do outro, a mata compõe junto ao mar um cenário encantador.







Já em terra firme, as riquezas naturais da vila transparecem. A avenida Lindolfo Freitas Ledoux, via que dá acesso ao local, é encravada na mata atlântica, colorindo o caminho de verde. O nome da rua traz o legado histórico da região, explorada inicialmente por franceses no século 19.



Calmaria dentro do quintal



Do início da via de acesso até a cachoeira Casarão são aproximadamente 21 quilômetros. O trajeto é feito em parte por asfalto e outra parte por estrada de chão. O trecho onde não há pavimentação exige muita prudência e atenção, porque há algumas pedras e buracos. Mas o banho no final do percurso compensa. O caminho pode ser feito de carro ou, para os mais aventureiros, de bike e até a pé.







Andre Backmeyer, proprietário do lugar, conta que o casarão foi construído em 1901 e passa de geração em geração.



— Eu nasci aqui, essa casa foi construída pelo meu avô que veio da Alemanha. E hoje somos nós que mantemos a propriedade — orgulha-se ele.



Atrás do casarão, a tranquilidade da cachoeira de 280 metros de extensão reluz. A entrada custa R$ 10 e é para ajudar na manutenção do local. Uma trilha leve e bem sinalizada de dez minutos garante o aquecimento para o mergulho. Não se esqueça de levar repelente.







O QUE: cachoeira Casarão.

QUANDO: de segunda a segunda, das 8 às 20 horas.

ONDE: Estrada Saí, do SFS-425, São Francisco do Sul.

QUANTO: 10.



Natureza e história



A praia Bonita não leva este nome à toa. O acesso pode ser feito pela avenida Lindolfo Freitas Ledoux. A localidade é perfeita para quem gosta de sentar nas areias e contemplar o mar.







Para o pescador Arvelino Rafael de Souza, a tranquilidade da região durante a semana, é perfeita para pescar, principalmente o camarão. O sossego só é quebrado aos finais de semana, quando as famílias aproveitam o dia no local.



Ainda nas areias da praia, o lugar, conhecido popularmente como Ponta do Barracão, é perfeito para descansar embaixo de um sombreiro. O morador Alberto Biz conta que, além do descanso, o lugar proporciona uma visita ao passado.



— Acho que neste local era onde os franceses faziam as reuniões e decidiam os rumos da comunidade que se formou aqui — comenta o morador.







O Falanstério do Saí foi uma comunidade formada em 1841 por exploradores franceses. A intenção do grupo era construir uma comunidade experimental que trabalhasse coletivamente para o seu próprio sustento. Hoje, as ruínas deixam somente a lembrança da história.



Lugares para contemplar



Bem próximo à cachoeira está o trapiche da Vila. A aposentada Eli Kowalski, 59 anos, e os amigos apreciam a bela paisagem que o lugar proporciona. Hospedados na praia da Enseada, o grupo de Curitiba encanta-se com a vista.







Dali é possível enxergar os portos de Itapoá e de São Francisco do Sul, além de boa parte da baía da Babitonga.



— Nós gostamos muito de vir à Vila almoçar e curtir uma tranquilidade depois do almoço. É muito gostoso — argumenta Eli.







Do trapiche é possível ver a Capela Nossa Senhora da Glória, construída em 1855, um dos monumentos históricos de São Chico. A região rende ótimas fotografias. Por isso, manter a câmera em mãos é fundamental.



Para os bons de garfo



A região não deixa a desejar no quesito gastronomia. São muitas opções que cabem em todos os bolsos e gostos. Perto do acesso à balsa há diversos restaurantes na via gastronômica da Vila. Os locais para comer ainda se estendem por toda a avenida principal.







Próximo à Capela Nossa Senhora da Glória está o Pesque-pague Pesk Villa. Além da pescaria, o lugar oferece um prato diferente aos clientes. Para Maria Seidel Viana, proprietária, o hambúrguer de tilápia faz muito sucesso entre os clientes pela singularidade. A refeição é servida no prato composto por um filé do peixe com queijo, salada, pão e acompanhamentos.

O QUE: Pesk Villa pesque-pague

QUANDO: de segunda a segunda, das 9 às 23 horas.

ONDE: SFS-230, 8923 – Vila da Glória, São Francisco do Sul

QUANTO: os pratos variam de R$ 15 a R$ 60.

MAIS INFORMAÇÕES: (47) 3441-2166



A natureza é a matéria-prima







Na natureza, Barbara Will, artesã, busca os instrumentos necessários para as suas obras. Nas mãos dela, cascas de árvore, sementes, bambus e conchas viram representações de bichos, flores e paisagens. A senhora de 73 anos conta com a ajuda da filha e da neta para administrar e fabricar os produtos.



O negócio familiar tem a rica fauna da Vila da Glória como inspiração. Os trabalhos feitos à mão utilizam também materiais descartados no lixo, como CDs. Com 12 anos de existência, o lugar é parada obrigatória para quem quer levar do vilarejo um souvenir especial.





O QUE: Artes Will.

QUANDO: se segunda a segunda, das 8 às 20 horas.

ONDE: Avenida Lindolfo Freitas Ledoux, 5338-5438 - Vila da Glória, São Francisco do Sul

MAIS INFORMAÇÕES: (47) 99212-8038



