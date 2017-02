Após cancelamento de verba, Ministério da Saúde prorroga prazo para obras em Joinville

Portal 06/02/2017 | 07h41

O Ministério da Saúde acatou o pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville e prorrogará o prazo para a construção de uma nova unidade do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). São R$ 500 mil em repasse em um contrato firmado em 2013 e que tinha fevereiro de 2016 como prazo final para envio da ordem de serviço. A portaria de cancelamento do valor enviado pelo Ministério da Saúde para a construção do Caps foi publicada em dezembro do ano passado.



Na época do contrato, foram liberados R$ 1,5 milhão para um novo Caps AD III, com funcionamento 24 horas e dez leitos, e para uma Unidade de Acolhimento (UA), com capacidade de moradia para até 12 pessoas. Elas são destinadas a atender de forma integral e contínua pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo e da dependência de álcool e outras drogas, incluindo os dependentes de crack.



A previsão inicial era colocá-las em funcionamento até o fim de 2014, mas os projetos ainda estão em produção e não há data para abrir edital de licitação.

Hospital Infantil

Entre as atividades do secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, em Joinville na tarde de hoje estão vistoriar as obras em realização nos três hospitais regionais da cidade e uma reunião com a direção do Hospital Infantil para falar sobre o repasse de recursos à unidade hospitalar. No ano passado, a dívida do Estado com a instituição que administra o hospital chegou a R$ 16 milhões.

Impróprias para banho

O nono relatório de condições de balneabilidades das praias catarinenses registrou um aumento no número de pontos impróprios. Em relação à semana anterior, 27 pontos passaram a ser inadequados para banho, aumento causado pela quantidade de chuva do período. No litoral Norte, além das seis que já apareciam no último relatório, três pontos da praia da Enseada também entraram na lista.

Frota em Joinville

O número de automóveis em Joinville em janeiro de 2017 chegou a 246.739, segundo as estatísticas do Detran, um aumento de 5.237 carros em relação a janeiro do ano passado. O número é considerado baixo em relação ao mesmo período em outros anos: entre 2015 e 2016, já em tempos de crise econômica, 6.865 automóveis foram emplacados na cidade; entre 2013 e 2014, foram 11.458 — mais que o dobro do último ano. Queda semelhante ocorre com as motos, com aumento de apenas 1,4% em relação ao ano anterior. A frota atual de Joinville, entre carros, motos, ônibus, caminhões e veículos agrícolas, é de 380.813.



