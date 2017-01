Virada do ano em Balneário Camboriú emociona mais de um milhão de pessoas

2017 01/01/2017 | 01h37 Atualizada em

O ano de 2017 chegou colorindo o céu nublado e chuvoso de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. E emocionou as mais de um milhão de pessoas que dividiam cada metro quadrado da praia.

O ano-novo foi recebido na areia, nas ondas e no asfalto - debaixo de uma chuva fina desde as 22 horas - e a cada nova explosão, durante os 15 minutos do espetáculo de fogos, a certeza de que é possível fazer um 2017 melhor.

Os fogos de artifício foram espalhados em dez balsas ao longo da orla, aumentando o campo visual do espetáculo.

Como no ano passado, foram 20 toneladas de fogos a 400 metros da orla.

Espirais, esferas e até corações iluminaram o céu da paia, para delírio do público.

E a multidão deu as boas vindas ao novo em clima de paz. Até o começo da madrugada, a Polícia Militar não havia registrado nenhuma ocorrência mais grave.

As expressões crise econômica e corrupção na política deram lugar, mesmo que temporariamente, a palavras como esperança, alegria e fé.

— A gente passou por tanta dificuldade esse ano. Merecemos um 2017 bem melhor — disse a dona de casa Eulália Dolores Alves.

A família de Irene e Ori de Oliveira e não se intimidou com a chuva Foto: Leandro Junges / Agência RBS

A família de Irene e Ori de Oliveira chegou cedo e não se intimidou com a chuva. Sentado em uma cadeira de praia, Ori era um dos mais animados. Eles receberam a irmã de Irene, Ivone e a filha Sophia Krulikowski para assistir aos fogos. Com capas de chuva comparadas a 15 reais, eles não perderam um só minuto da festa.

— A família é de São Mateus do Sul, no Paraná, mas moramos há mais de 20 anos em Itajai — disse Irene.

Outra família, de Joaçaba, no meio-oeste, viajou pra passar o Natal e o Ano-novo em Balneário Camboriú.

— Nunca vamos esquecer e, se Deus quiser, vamos voltar todos os anos — disse Ernesto Viana, que trouxe dois filhos, uma nora e um neto para o Litoral.

No começo das explosões, um transformador entrou em curto circuito e deixou parte da orla s luz, o que não atrapalhou a festa.



Segurança

Para garantir a segurança, o 12 Batalhão da Polícia Militar colocou em pratica a Operação Réveillon, das 19h do dia 31 até às 7 horas deste domingo. Mais de 200 policiais e agentes de trânsito percorreram a praia central, os bairros e a região das Praias Agrestes.

Nenhuma ocorrência mais grave foi registrada até as 00h25, mas a PM teve trabalho para pedir os visitantes de entrar na areia com garrafas de vidro, proibidas no Réveillon da praia.



Domingo do "safadão"

E neste domingo, a partir das 21 horas, o encerramento da virada do ano e com o cantor Wesley Safadão, que apresenta seu show ao vivo no Music Park de Balneário Camboriú.

Na noite deste sábado - e desde o dia 26/12 - vários artistas locais e regionais subiram ao palco, numa programação especial de fim de ano da Secretaria Municipal de Turismo.



Na contramão da maioria das cidades, Balneário Camboriú tem a expectativa de promover um dos maiores eventos do Sul do Brasil, contando com o terceiro maior público do país, segundo a secretaria de Turismo. A expectativa é que a cidade do Litoral Norte de Santa Catarina recepcione 1 milhão de pessoas na virada. Por lá o investimento na festa foi de R$ 1,7 milhão. Ao todo, serão queimadas 20 toneladas de fogos.



Já em Blumenau, no Vale do Itajaí, o público vai acompanhar a queima de fogo em três pontos diferente: o principal ficará na Ponte de Ferro, com dois locais alternativos no Museu da Água e Prainha. Serão 12 toneladas de fogos de artifício com 15 minutos de duração. Terá também apresentações de bandas na Avenida Beira-Rio até 2h da manhã.

