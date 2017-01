Trânsito está intenso, mas fluindo, na maioria das rodovias do Norte de SC

Trânsito 02/01/2017 | 11h06

A volta das praias na primeira segunda-feira do ano está movimentando as estradas no Norte de Santa Catarina.



No final desta manhã, o trânsito é intenso na BR-101 e na BR-280, principais acessoas às praias catarinenses.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



A exceção é a SC-415, entre Itapoá e Garuva, e um dos caminhos para as praias do Paraná.



Segundo a Autopista Litoral Sul, as filas se formam principalmente Itapema e Itajaí. No Norte, o trânsito é intenso, há filas, mas o trânsito flui normalmente.



Nos três pontos mais complicados entre São Francisco do Sul e Joinville, o trânsito é lento, mas não há filas de veículos parados.



A expectativa da Autopista Litoral Sul e da Polícia Rodoviária Federal é de que o trânsito piore no fim da tarde.



Balanço



Cerca de 40 mil veículos transitaram por dia pelas praças da Autopista Litoral Sul durante o feriado de Ano-novo, entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro – volume 29% maior do que o normal.



As rodovias:



BR-101 - Litoral Norte: Segundo a Autopista Litoral Sul, são cinco quilômetros de fila em Itapema, dez quilômetros em Balneário Camboriú, e seis em Itajaí. Todos os trechos com fila são sentido Norte.



BR-101 - Norte do Estado: um acidente no km 59, em Araquari, caussou fila por quatro quilômetros sentido Norte. Mas o trânsito flui normalmente próximo de Joinville.



BR-280: filas entre São Francisco e Araquari. O trânsito é lento, mas não está parado.



SC-415: congestionamentos e fila praticamente parada entre Itapoá e Garuva. O trânsito é intenso também no acesso às praias do Paraná.