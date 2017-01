Tombamento de carga bloqueia pista na BR-376, em Guaratuba, no Paraná

Acidente 19/01/2017 | 11h17

Por volta das 8h30 desta quinta-feira, a carga de um caminhão tombou no KM 668 da BR-376, em Guaratuba, no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão - com placas de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul - não chegou a tombar, apenas saiu da pista e teve a carga derramada na rodovia.



Às 9 horas, a pista foi bloqueada no KM 662 - sentido Sul - para retirada de tubos e barras de metal transportados pelo caminhão.



Às 10h30 desta quinta-feira, havia nove quilômetros de fila, de acordo com a Autopista Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho.



A concessionária informou que o motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São José, em Joinville.