Tânia Harada é cotada para assumir a Delegacia Regional

A Delegacia Regional de Polícia Civil em Joinville deve mudar de comando. Tânia Harada, que está à frente da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Joinville, é cotada para ocupar o lugar de Laurito Akira Sato. A mudança ainda não foi oficializada pela cúpula da Polícia Civil, tampouco pelo governo do Estado. Conforme a assessoria do delegado-geral Artur Nitz, o substituto de Akira ainda não está definido.



Na manhã desta quarta-feira, Tânia esteve com o prefeito Udo Döhler (PMDB) e alguns vereadores na Prefeitura de Joinville. Após a conversa, fotos do encontro foram distribuídas à imprensa apresentando Tânia como a nova delegada regional.



O delegado Akira Sato assumiu a Delegacia Regional de Joinville em dezembro de 2015, quando uma onda de homicídios assustou a cidade. Ele substituiu Dirceu Silveira Júnior no cargo. Em pouco mais de um ano no comando, Akira conseguiu diminuir os índices de violência, mas o número total de assassinatos voltou a crescer, passando de 126 em 2015 para 127 em 2016. A troca, em princípio, não tem a ver com o desempenho do delegado. O que se comenta é que desde o final do ano passado o processo de transição está em andamento na Delegacia Regional.



Tânia Harada já atuou na delegacia de Barra Velha e se destacou, nos últimos anos, na DPCAMI, especialmente na coordenação de um projeto de revitalização e humanização dos espaços para acolher as vítimas e tratar os adolescentes infratores.



Obras no Itinga





Obras emergenciais estão sendo executadas em um trecho de quatro quilômetros da rodovia A280A, no bairro Itinga, em Joinville. Nesta quarta-feira, técnicos da União Prestadora de Serviço, vencedora da licitação, vistoriaram a rodovia, que receberá fresagem, pintura de faixas, sinalização, instalação de placas e colocação de duas lombadas físicas.



Cosip tem pedido de vista

O projeto que altera a cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) em Joinville será reavaliado nesta quinta-feira pelas comissões técnicas da Câmara. É que o vereador Wilson Paraíba (PSDB) pediu vista ao projeto e agora as comissões terão 24 horas para analisar o pedido. Para ele, uma das faixas de valores precisa ser modificada. Em vez de estipular a cobrança de R$ 9 para consumidores que gastam entre 101 e 200 quilowats/hora (kWw/h) por mês, ele sugere mudar a faixa para entre 101 e 300 kW/h.



Enquadramento

Segundo Paraíba, o consumo na maioria das residências de Joinville é de até 300 kW/h por mês. Pelo projeto original da Prefeitura, os contribuintes que se encaixam na faixa dos 201 aos 300 kW/h pagariam um valor bem maior, de R$ 21,50.



– Não dá para aceitar essa proposta. Vai pesar muito no bolso do cidadão – diz Paraíba.



Mais R$ 300 mil

Hoje, a Cosip é medida pela testada (largura) do terreno. A proposta sugere que essa cobrança seja feita a partir do consumo em unidades habitadas. Em terrenos baldios, a referência para medir a taxa será o valor pago de IPTU. A Prefeitura calcula que essa mudança, com base no projeto original, resultará em um aumento de 20% na arrecadação, algo em torno de R$ 300 mil por mês. O valor deverá ser aplicado na iluminação pública, com a manutenção das luminárias, por exemplo.



São José

O prefeito Udo Döhler disse nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que o São José voltará a ser um hospital-escola. Contudo, ele reforça que exigirá apoio do governo federal. Para Udo, não faz nenhum sentido o joinvilense pagar a conta para a especialização de médicos.



Internações

Segundo o prefeito, mais de 25% das internações no São José são de pacientes oriundos de outros municípios. Ele entende que esse ônus deve ser pago pelo Estado e não pelo município.



Amae

O vereador Maurício Peixer (PR), presidente da Comissão de Legislação e Justiça na Câmara, sugeriu incluir uma emenda ao projeto de lei da reforma administrativa que trata da extinção da Amae. Isso porque o jurídico da casa entendeu ser curto o prazo de 60 dias para a Prefeitura contratar outra agência reguladora. A sugestão é colocar prazo indeterminado, até firmar convênio.



