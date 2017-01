Semana começa com sol e calor em Santa Catarina

De Olho no tempo 16/01/2017 | 07h40 Atualizada em

Amanhecer do dia na praia do Santinho, em Florianópolis Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

O sistema de alta pressão que trouxe calor e sol para Santa Catarina continuará influenciando o tempo por aqui. Ao longo do dia, de acordo com central de meteorologia da RBS, o sol aparece entre nuvens, principalmente nas regiões próximas do Rio Grande do Sul. Nessas áreas a manhã pode ter chuva fraca.

Já nas demais cidades de SC o tempo permanece seco e as temperaturas se aproximam dos 35°C nas cidades do Vale do Itajaí, 34°C em pontos do Extremo Oeste e Sul e 32°C no Litoral e Grande Florianópolis.

— Por conta do calor e também de um sistema de baixa pressão lá no Litoral do Sudeste do país, há previsão de chuva entre a tarde e a noite de hoje. Ainda são pancadas de chuva, que ocorrem de forma isolada e irregular — contou a meteorologista Bianca Souza.

Veja a previsão do tempo para esta segunda, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Céu com algumas nuvens

Tempo para esta terça-feira

A terça-feira também terá a presença do sol, mas com algumas mudanças no tempo. Com o aumento das nuvens a chuva chega em todas as cidades de SC. No entanto, o calor segue forte e os termômetros marcam máximas acida dos 30ºC.

