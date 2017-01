Saúde realiza projeto para avaliar a audição de frentistas em Joinville

Saúde 24/01/2017 | 11h39

A Secretaria da Saúde de Joinville, através da equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), realizou um projeto de vigilância nos ambientes de trabalho dos postos de combustíveis para verificar as condições de saúde e segurança dos trabalhadores deste segmento.



Entre os riscos à saúde que os frentistas dos postos estão expostos, destaca-se o contato com produtos químicos presentes na composição da gasolina. Durante a manipulação do combustível, eles podem ser contaminados pelos hidrocarbonetos aromáticos via trato respiratório, ou contato físico, que podem danificar tanto o sistema auditivo periférico como central.



Em parceria com a professora adjunta do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Simone Mariotti Roggia, a fonoaudióloga do Cerest realizou avaliação auditiva básica (audiometria e imitanciometria) e complementar (Emissões Otoacústicas Evocadas e Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico) nos trabalhadores.



Foram avaliados 84 frentistas de 19 postos com idades entre 18 e 67 anos. Os exames foram realizados na sala de audiologia do Cerest de Joinville.



O projeto que tem o título “Caracterização dos achados audiológicos obtidos em frentistas dos Postos de Revenda e Combustíveis a Varejo” foi um dos destaques da 1ª Mostra de Experiências Exitosas da Secretaria da Saúde em 2016.



Os resultados obtidos na avaliação audiológica complementar demonstraram que a maioria dos frentistas apresentou comprometimento auditivo. “Grande parte dos trabalhadores avaliados (65%) apresentou resultados normais na avaliação audiológica básica o que evidencia que somente a realização da audiometria pode não ser eficiente na detecção de alterações no sistema auditivo desses trabalhadores, sendo necessária a realização de testes que monitorem tanto a via auditiva periférica quanto a central”, disse Aline.



Além disso, o trabalho ressaltou a necessidade da adoção de medidas preventivas tanto individuais quanto coletivas aos frentistas. Como medidas individuais, a utilização de luvas e/ou creme de proteção para as mãos, óculos de segurança, máscara de proteção respiratória durante a realização de procedimentos ou atividades consideradas críticas de exposição e a utilização de uniformes higienizados diariamente.



“Destacamos também a importância de sensibilizar os clientes dos postos no sentido de facilitar a comunicação com os frentistas no momento do abastecimento”, disse Flávia Rocha e Silva, técnica de segurança do trabalho do Cerest.



Os resultados do projeto já foram apresentados em dois congressos de audiologia fora do Brasil e em breve serão publicados em revistas científicas nacionais e internacionais. A professora adjunta do curso de Fonoaudiologia da UFSC, Simone Mariotti Roggia, encontra-se na Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, estudando os dados levantados pela equipe do Cerest de Joinville.