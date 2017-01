Saavedra: Reajuste do ônibus passa a vigorar no dia 9 de janeiro

Portal 04/01/2017 | 07h01

As previsões se confirmaram e a passagem do ônibus em Joinville vai passar de R$ 3,70 para R$ 4 na compra antecipada. A tarifa embarcada (comprada dentro do veículo) será mantida em R$ 4,5, valor adotado desde o início do ano passado. O reajuste passa a vigorar a partir da zero hora da próxima segunda, dia 9.



O aumento atende às planilhas técnicas das empresas e da Secretaria de Infraestrutura. É a segunda vez consecutiva que há tal equiparação: no final de 2015, as empresas conseguiram liminar, mantida pelo Tribunal de Justiça, para que os novos valores acompanhassem as planilhas.



Há o entendimento de que os próximos reajustes devem acompanhar a decisão judicial. A tarifa está ficando 8,1% mais cara em 2017. A inflação medida pelo INPC ficou em 7,39% nos últimos 12 meses e em 6,99% pelo IPCA.



Movimento

Há um movimento, com previsão de abaixo-assinado a ser liderado por Fabio Dalonso, para tentar manter dois médicos clínicos no posto de saúde de Pirabeiraba. Os dois são profissionais com atuação há anos no local, inclusive moram no distrito.

Saúde da Família

A Secretaria de Saúde de Joinville determinou a transferência porque a unidade faz parte do Saúde da Família e os clínicos vão atuar onde o programa não está em operação. Os dois médicos aceitam ter as mesmas atribuições do Saúde da Família, mas a prática não seria aceita pelo Ministério da Saúde.

É hoje

Nilson Gonçalves (sem partido) tem boas chances hoje de ter confirmada sua volta à Assembleia Legislativa. O deputado Vicente Caropreso se reúne com o governador Colombo e dirá se aceita o convite para assumir a Secretaria de Estado da Saúde, cargo vago desde a saída de João Paulo Kleinübing.

Sem cargo

No final da tarde de ontem, Nilson só sabia das conversas de Caropreso com o governador, mas não tinha informações se o convite para a secretaria teria sido aceito. Nilson nega a possibilidade de assumir um cargo no governo do Estado. “Se houver uma mudança, será a volta à Assembleia”, diz.

Cadeiras

Depois de deixar a Secretaria da Educação, Bráulio Barbosa assumiu a diretoria executiva da Secretaria de Governo, no lugar de Luiz Cláudio Gubert. Em tese, caberá a Bráulio fazer a interlocução entre Executivo e Legislativo. Para a Educação, voltou Roque Mattei, agora vereador licenciado. No lugar do secretário, foi empossado na manhã de ontem o suplente Mauricinho Soares.

Dupla tarefa

Por medida de economia, o prefeito de Garuva, Rodrigo David, o Dr. Rodrigo, vai acumular interinamente a Secretaria de Saúde – ele é médico. O vice-prefeito, Tino de Bittencourt, por sua vez, administrará a Secretaria de Infraestrutura. Dr. Rodrigo quer cortar quatro das onze secretarias de Garuva.

Nove a zero

O novo prefeito não deverá ter dificuldades em aprovar a reforma administrativa: o candidato governista, Oziel Fernandes Matos (PMDB), foi eleito presidente da Câmara por unanimidade entre os nove vereadores de Garuva. Neste momento, a principal preocupação do novo governo é recuperar o maquinário.

Apenas para registro

Na cerimônia de posse em Joinville não apareceram nenhum dos quatro deputados estaduais de Joinville (Dalmo Claro, Darci de Matos, Kennedy Nunes e Patrício Destro) e nenhum dos federais (Marco Tebaldi e Mauro Mariani).

Nos dois

Em uma coincidência possivelmente provocada por maior controle no acesso, os dois maiores hospitais públicos de Joinville, o São José e o Regional, atenderam menos nos prontos-socorros durante 2016. Já o número de internações cresceu nos dois hospitais, assim como de cirurgias e de atendimentos ambulatoriais.

Sem sanção

Aprovado há quase três semanas, o projeto de multas mais pesadas para o transporte clandestino em Joinville ainda não foi sancionado pela Prefeitura de Joinville. Mesmo que entre em vigor, o Uber já adiantou que não se encaixa, não pode ser enquadrado como clandestino. E cinco motoristas do serviço já conseguiram na Justiça a liberação para trabalhar sem serem fiscalizados como transporte ilegal.



Parceria

O reforço na troca de informações entre as polícias e as empresas privadas de segurança, em especial imagens de câmeras de segurança, foi o principal tema da reunião de ontem na Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville. O encontro foi marcado devido ao avanço dos assaltos e arrombamentos em residências e comércios da cidade nos últimos meses.



Sem dados

Com a alegação de troca de sistema, a Secretaria de Estado da Segurança Pública não atualizou os dados de criminalidade no site durante 2016. Até outubro, a Polícia Civil apontava avanço de 17% em assaltos na cidade. Já a incidência de furtos teria caído no ano.



Ameaça no Bethesda

O Bethesda de Joinville pretende atender somente a casos de emergência no pronto-atendimento do hospital de Pirabeiraba a partir de segunda caso a Prefeitura não der garantias de retomada do repasse mensal de R$ 110 mil. Se a medida for tomada, em torno de 2,5 mil atendimentos mensais deixarão de ser feitos.



Atrás de garantias

Antes do recesso, o Bethesda, uma instituição filantrópica, recebeu a informação de desinteresse do município em renovar o contrato, agora vencido. Mais adiante, foi descoberto que uma posição do TCE sobre fonte de repasse levou à medida, mas a Prefeitura ainda estaria tentando uma forma de retomar o repasse. Só que, até agora, não deu garantia alguma.



Estão voltando...

As secretarias da Fazenda e da Administração já recuperaram a maioria dos cargos comissionados e já são 44 pessoas nomeadas em 2017 para duas pastas municipais de Joinville. Outros 21 comissionados, sendo nove da Saúde, também tiveram nomeação ontem. No final de 2015, 467 comissionados foram exonerados.



Alegações da Amae

Em relação à multa aplicada pela Amae à Águas de Joinville e depois revista pelo Conselho de Água e Esgoto, a agência lembra que, em troca, a companhia fez investimentos no sistema. Sobre o fato de ter sido concedido, em 2015, reajuste da água superior ao previsto na revisão tarifária, a Amae cita custos mais altos da companhia como motivo.



Quem é?

Há vereadores contando por aí que Udo recebeu, há algum tempo, a visita de Ninfo König, interessado em ser presidente da Câmara de Joinville. Dois dias depois, foi a vez de Rodrigo Coelho dizer também que queria ser presidente. Foi aí que o prefeito teria notado que o PSB não estava unido em torno de uma candidatura única.



Unidos

De início, a bancada do PSB insistiu em garantir o comando de uma subprefeitura para um indicado de Wilson Paraíba. O PSB não levou, mas fez Udo correr atrás de outros partidos, formando a maioria folgada. Os três vereadores do PSB, sem alternativa, votaram em Fernando Krelling (PMDB). Seja como for, até agora a bancada tem votado unida, como defende Patrício Destro.



Novo diretor

Juliano Will será o diretor-geral da Câmara de Joinville a partir de segunda. Servidor de carreira, o contador era gerente na Felej, até então dirigida por Fernando Krelling. Cotado para o cargo, Luiz Cláudio Gubert vai para uma das assessorias especiais da Câmara.



Mais vereadores



Richard Harrison quer ampliar o tamanho da comissão de Segurança da Câmara. Com cinco vereadores, em vez dos três atuais, o grupo teria mais representantividade.



No Anita



Aparentemente, não existe nenhum órgão assistencial para perguntar os grupos indígenas acampados em Joinville se há necessidade de alguma ajuda.



Austeridade



Seja Prefeitura ou Câmara, há discurso único de economia de recursos públicos. Só ainda não se sabe quais as medidas de contenção serão aplicadas em Joinville neste início de 2017.



A pauta



Pelo que Udo anda dizendo, seu primeiro encontro com Colombo após a eleição será tratar de segurança pública.