Saavedra: Passagem de ônibus vai para R$ 4 em Joinville

No final da tarde desta terça-feira, a Prefeitura de Joinville vai publicar o decreto de reajuste da passagem de ônibus, elevando a tarifa de R$ 3,70 para R$ 4, na compra com antecedência. A passagem embarcada, comprada dentro do veículo, será mantida em R$ 4,50.

O novo valor da passagem atende ao previsto nas planilhas de custos das empresas e da Secretaria de Infraestrutura de Joinville. O reajuste passa a vigorar a partir da zero hora da próxima segunda-feira, dia 9.

As discussões sobre a tarifa de 2017 começaram no fim do ano passado. No início de 2016,os aumentos de 13,8% na passagem antecipada e de 21,6% na embarcada causaram polêmica.