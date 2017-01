Saavedra: Joinville matou menos no trânsito em 2016

Portal 07/01/2017 | 08h02

O números ainda são preliminares, com dados até outubro, mas Joinville fechou o segundo ano consecutivo com queda em mortes no trânsito. Até outubro, 70 moradores da cidade perderam a vida em acidentes, conforme os dados da Secretaria de Estado da Saúde. É o número mais baixo do período durante a década.



No ano anterior, foram 89 vítimas, também levando em conta o critério de residentes no município. Já houve anos em que Joinville chegou a registrar mais de 100 mortos nesse intervalo de dez meses.



Mais uma vez, com 23 casos, os motociclistas lideram os casos fatais, seguidos de perto pelos ocupantes de automóveis, com 22 mortos. Foi justamente a menor mortalidade envolvendo motos que ajudou na redução do número geral de vítimas do trânsito de Joinville.



Olho na calçada

No ano passado, mais que dobraram as notificações da Secretaria de Meio Ambiente em imóveis sem calçada ou com passeio deteriorado ou fora do padrão. Foram 547 situações – no ano anterior, foram 222 notificações. Se depois de um prazo, o proprietário não fizer a construção ou adequação, estará sujeito a multa e alíquota maior no IPTU.



Economia

A redução de cargos comissionados e de secretarias renderá uma economia de R$ 3 milhões anuais à Prefeitura de São Francisco do Sul, conforme divulgado pela assessoria do prefeito nesta sexta. O gasto com pessoal no município está na casa dos R$ 89 milhões por ano, conforme o último balanço, divulgado em agosto.



O lugar

Ainda sobre o futuro de Nilson Gonçalves, o deputado Marcos Vieira, também presidente do PSDB/SC, diz que a definição cabe ao governador Raimundo Colombo. Mas dirigente tucano dá uma pista quando perguntado sobre quais suplentes vão assumir. “Um pode dar lugar para outro, tem essa previsão na lei”. Ainda há indecisão sobre o caso.

Os suplentes

Com Leonel Pavan e Vicente Caropreso no governo, os suplentes Doia Guglielmi e Nilson assumirem na Assembleia. Mas o suplente seguinte, Marco Wanrowski, está cotado para o cargo – o que se pode acontecer se Nilson, sem partido, dar o lugar para outro. O suplente de Joinville também é cotado para uma secretaria estadual.

Cobranças

Depois de apontar “lista de irregularidades” no Mirante do Boa Vista, Rodrigo Coelho (PSB) apontou uma série de deficiências na rodoviária, em especial nos banheiros (mas também em letreiros, como mostra a foto). “Como vereador, tenho o dever de fiscalizar”, disse. A posição do vereador já provocou reação.



Reação

Vice-presidente do PMDB de Joinville, Alexandre Brandão estranhou a atitude de Coelho, apontando como “mau começo”, afinal, na condição anterior de vice-prefeito, o vereador deveria saber dos problemas. Coelho disse ter visitado a rodoviária, inclusive providenciado melhorias. “Contudo, as limitações de um vice são enormes e eu não era ouvido, infelizmente”, alegou.

Agressivo

Empresário liga e se diz espantando com o Sindicato de Servidores de Joinville (Sinsej) ter usado a palavra “terrorismo” para definir a preocupação de Udo Döhler com eventual atraso nos salários. “Deveriam sentar, conversar e se inteirar sobre os números. Mas não chegar já com as pedras na mão”.



Desnecessário

Em manifestação pessoal, Tarcísio Tomazoni (embora diretor do Sinsej, ele não participou da redação da nota com a expressão “terrorismo”) lamentou a declaração de Udo porque cria aflição desnecessária no funcionalismo. A possibilidade de atraso de salários, continua, não teria base técnica.

Salários

Entre os 28 cargos comissionados em criação pela Prefeitura de Araquari (já passou em primeira votação na Câmara), estão os executivos de diferentes setores, com salários de R$ 4,6 mil. O prefeito Clenilton Pereira (PSDB) garante manter a proposta de reduzir a folha de pagamento de Araquari.



Tesoura

Pelo mesmo motivo de Udo, houve secretários surpresos com a primeira proposta de reforma administrativa da Prefeitura de Joinville: o número de cortes nos cargos comissionados foi considerado exagerado. É por isso que o projeto a ser enviado à Câmara deverá eliminar no máximo 10% dos 505 cargos de confiança.



Se não concorre, quem apoia?

Até agora, Udo tem dito que não pretende concorrer ao governo, a meta é completar os quatros anos de mandato na Prefeitura até o final de 2020. Isso já é público. O que o prefeito ainda não diz, nem deve adiantar tão cedo, é o nome do candidato dele a governador. Nas eleições anteriores, foi barbada para Udo se posicionar.



Nova visita de Pinho Moreira

Os candidatos de Udo foram LHS em 2006 e Colombo em 2010 e 2014. Agora, o prefeito parece esperar a definição dos nomes para se manifestar. Em 2017, dos citados para concorrer, Udo recebeu Eduardo Pinho Moreira na segunda passada. E deve recepcionar novamente na semana que vem, para visita a obras.



4% menor

Ainda que Joinville tenha ficado com o segundo maior gasto médio por compra, com R$ 249,22, só atrás de Blumenau, o resultado das vendas de Natal ficou 4% menor na comparação com o ano passado, segundo pesquisa da Fecomércio/SC e da FCDL/SC. Entre os municípios pesquisados, foi em Joinville o menor recuo nas vendas.



Só ensaio

No final do ano passado, chegou a ser montada proposta para proibir vereadores de Joinville assumirem secretarias municipais. Mas nem chegou a virar proposta porque foi observado que não iria ser aprovado. Da atual legislatura, Roque Mattei (PMDB) se licenciou para retornar à Secretaria da Educação.



Front

Pelo andar da coisa, caberá ao Sindicato dos Servidores de Joinville se encarregar da oposição mais acirrada ao governo Udo neste início de segundo mandato. As lideranças de oposição ainda se ressentem da derrota de outubro para se mostrarem mais contundentes.



Tem de ter coragem

Darci de Matos está voltando a cobrar a realização da licitação do transporte coletivo em Joinville. Para o deputado, falta coragem do governo Udo para lançar o edital.



Sem data

Não há previsão ainda de quando a disputa judicial sobre a licitação do transporte coletivo de Joinville será encerrada. Na campanha eleitoral, Darci apontava que havia como destravar.



Substitutos

O colunista entra em férias a partir de segunda. Jean Balbinotti tomará conta do espaço até o dia 25. Claudia Morriesen será a responsável até a edição do dia 8 de fevereiro.