Trânsito 18/01/2017 | 09h33

A Companhia Águas de Joinville informa que, em função de obras de saneamento, a rua São Paulo, no bairro Bucarein, estará parcialmente interditada de quarta-feira a sexta-feira, das 7 às 19 horas.



Nos dias 18 e 19, o trabalho será feito entre as ruas Piauí e Inácio Bastos. Nos dias 19 e 20, entre a rua Inácio Bastos e a linha ferroviária da ALL.



A Companhia pede a compreensão de todos e a atenção dos motoristas que trafegarem no local. Mais informações pela central de atendimento 115.