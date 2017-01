Réveillon tem praia lotada em Barra Velha, no Litoral Norte de SC

Feliz 2017! 01/01/2017 | 03h24

A chegada de 2017 foi bastante festejada por quem optou pra receber o ano-novo no Litoral Norte de Santa Catarina. Em Barra Velha a festa que começou na noite deste sábado e seguiu pela madrugada de domingo se se dividiu entra a Praia Central e a Ilha do Grant.



O show de fogos teve duração de 10 minutos e quem foi para a praia não teve medo da chuva, que ficou presente a noite toda. Após a virada do ano a festa seguiu com a apresentação de DJs e bandas que garantiram a diversão dos festeiros.



A Polícia Militar deve apresentar a estimativa do público que compareceu à festa apenas durante o domingo. Também não foi registrada nenhuma ocorrência.