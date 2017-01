Reforma administrativa em Joinville: a primeira missão do governo Udo

Portal 17/01/2017 | 07h11

O projeto de reforma administrativa encaminhado pelo prefeito Udo Döhler (PMDB) à Câmara de Vereadores de Joinville começa a ser avaliado hoje, às 16 horas, em sessão extraordinária. A ideia é colocá-lo em votação, no máximo, até quinta-feira. O projeto foi apresentado aos vereadores da base governista na manhã de ontem, na Prefeitura. O objetivo do Executivo municipal com a nova estrutura é aumentar a eficiência da máquina pública.



Não haverá redução de cargos comissionados. Algumas fundações, no entanto, serão extintas, incorporadas ou transformadas em secretarias. Uma das principais mudanças é a passagem da gestão do Hospital Municipal São José para a secretária da Saúde, Francieli Schultz, que acumulará os dois cargos. Francieli está no comando da secretaria desde julho de 2015, quando substituiu Larissa Brandão. Além de aumentar a eficiência, a proposta do Executivo é não gerar mais custos nem abrir novos cargos e, a médio prazo, reduzir as despesas. Antes de ser votado na Câmara, o projeto passará pelas comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Urbanismo, as quais serão definidas hoje. Somente após essa análise é que o projeto vai à votação no plenário da Câmara de Vereadores.



O que muda



Pelo projeto, a Fundação Cultural se junta à Fundação Turística (Promotur) e dá origem à Secretaria da Cultura e Turismo. Por ter a concessão da Rádio Joinville Cultural, o CNPJ da Fundação Cultural não será extinto. Isso pode vir a acontecer no futuro, mas, de imediato, será mantido. A Fundação Municipal de Esportes será transformada em Secretaria do Esporte; a Fundação 25 de Julho vira Secretaria do Desenvolvimento Agrícola; a Fundação Albano Schmidt (Fundamas) se incorpora à Secretaria de Educação; e a Agência Municipal de Água e Esgoto (Amae) será extinta.



Integração



A Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville (Ippuj) e a Secretaria de Integração e Desenvolvimento Econômico (Side) se juntam e surge a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, que será comandada por Danilo Conti. O diretor-presidente do Ippuj, Vladimir Constante, ocupará a função de diretor executivo da pasta. Raulino Esbiteskoski ficará à frente da Secretaria da Cultura e Turismo.



Confirmado



O vereador Richard Harrison (PMDB) foi escolhido para ser o líder da bancada do PMDB na Câmara.



Confira as últimas notícias de Joinville e região.



Recapeamento



Mais da metade das 51 ruas do contrato com o Badesc Cidades II, que autoriza obras de recapeamento asfáltico em Joinville, já foi concluída. Em alguns locais, como a rua Manoel Silveira, no bairro Jardim Sofia, os trabalhos estão na fase final.



Faltou



Tido como um dos integrantes da base governista, o vereador Natanael Jordão (PSDB) não participou da reunião com o prefeito Udo. O motivo teria sido um compromisso particular.



Convite



Henrique Deckmann, gerente da 23ª Regional da Saúde, foi convidado para assumir a gerência do gabinete do vice-prefeito Nelson Coelho. O gabinete do vice não terá mais diretor executivo.



Cosip



O projeto de lei que propõe alteração da Contribuição do Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) também será avaliado pela Câmara nesta semana. Segundo a Prefeitura, a base atual para arrecadação do tributo é exclusiva à metragem da frente dos terrenos, prática que não é utilizada no restante do País por desconsiderar a capacidade contributiva do usuário de energia elétrica.



