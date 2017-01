“Quero continuar no meio da comunidade", diz o vereador José Henkel

Portal 31/01/2017 | 07h41

Tornar-se vereador não fazia parte de sonhos antigos de José Henkel. O paranaense de 48 anos é mais conhecido na comunidade como Pelé, e foi em nome dela que decidiu se candidatar. Há anos ele recebia pedidos dos moradores da Vila Paraná, no bairro Comasa, onde mora há 27 anos – praticamente desde que se mudou para Joinville, vindo de Manoel Ribas (PR) – para concorrer a vereador e representar as demandas da região Leste de Joinville na Câmara.



A decisão foi tomada após o incentivo da esposa, que o orientou a não gastar e a fazer a campanha a partir do material de divulgação oferecido pelo partido escolhido para filiação, o PR. Para sua surpresa, deu certo: Pelé foi eleito com 3.415 votos, após uma campanha em que declarou menos de R$ 10 mil em gastos.



O contato do representante comercial com as atividades do poder público vem dos nove anos à frente da Associação de Moradores da Vila Paraná, da qual foi presidente. É a partir das solicitações daquela região que ele pretende guiar seus primeiros passos como vereador, focando nas conquistas para a estrutura básica na saúde e na educação.



Como foi sua experiência na liderança comunitária?

– Já faz 15 anos que eu trabalho com a comunidade. Comecei dando apoio às aulas de futebol em quadra de areia para crianças, acabei me envolvendo e fiquei por nove anos como presidente da Associação de Moradores da Vila Paraná. Era tudo muito difícil porque havia muita carência. Então, a comunidade começou a pedir. Já era a terceira eleição que eu era cobrado para me candidatar, mas não queria me envolver com política, porque hoje é muito complicado e a credibilidade do político é muito pequena.



Como o conhecimento deste período ajudará o senhor no trabalho como vereador?

– A experiência na associação de moradores vai acrescentar bastante, porque a gente estava com as pessoas, passando pelas dificuldades junto com o bairro, conhecendo as necessidades. O povo não espera milagre, ele quer o básico. Lógico, quanto melhor você puder fazer o trabalho, trazer melhorias... Mas, hoje, o povo está carente de investimentos bem básicos. Por isso, quero continuar no meio das pessoas, trabalhando. Os melhores projetos você vai achar conversando com as pessoas e identificando onde está o problema. É isso que eu quero fazer. Quero continuar no meio da comunidade como sempre estive.



Quais são os principais pedidos daquela região? Serão suas principais bandeiras?

– Sim, posso dizer que serão as bandeiras. A saúde, que eu quero estar junto para não faltar médico, principalmente o médico da família. Acho que a prevenção é muito importante. E com as crianças, na educação, para não ter criança fora da escola. Até quero ficar perto da associação para garantir que as crianças tenham atividades lá quando não estiverem em aula, para olharem com carinho para a educação.



Quais serão suas primeiras ações e projetos apresentados na Câmara?

– Tenho alguns, mas ainda estão sendo estudados. Até na Lei de Ordenamento Territorial (LOT), votada no fim do ano passado, nós temos alguns problemas que prejudicam os empregos no bairro, e queremos fazer emendas para ela (a LOT foi sancionada pelo prefeito Udo Döhler neste mês e agora os vereadores trabalham na regulamentação do projeto de lei).



O senhor comentou que não queria entrar para a política porque não há credibilidade para a classe, mas entrou para a Câmara de Vereadores de Joinville ao mesmo tempo em que outros 11 novatos foram eleitos. Como enxerga esta renovação?

– O povo está desacreditado da política e acho que então as pessoas apostam em quem conhecem. Por isso que nós, os novos vereadores, temos que continuar o trabalho de estar lutando junto com a comunidade. A vida vai mudar porque agora os compromissos são bem maiores. Não podemos virar as costas, temos que ouvir o que o povo está pedindo. O vereador não pode trabalhar só pela comunidade que o elegeu, mas por toda a cidade. A região do Comasa é muito carente. As pessoas sonham com isso, querem ter uma pessoa que os represente e precisam de alguém que corra atrás para resolver seus problemas.



Perfil

Nome: José Henkel.

Idade: 48 anos.

Local de nascimento: Manoel Ribas (PR).

Profissão: representante comercial.

Grau de Instrução: ensino fundamental incompleto.



