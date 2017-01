Quarenta e quatro mil unidades consumidoras ficam sem luz no Litoral Norte de SC

Transtorno 17/01/2017 | 11h24

Quarenta e quatro mil unidades consumidoras ficaram sem luz por quase oito horas na madrugada desta terça-feira, no Litoral Norte de Santa Catarina. Foram atingidas as cidades de Araquari, Balneário Barra do Sul e São Francisco do Sul.



De acordo com informações da Celesc, três cadeias de isoladores foram danificadas, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia.



O fornecimento de luz foi interrompido por volta das 22 horas de segunda-feira e normalizado por volta das 5 horas desta terça-feira. O problema, segundo a empresa, foi consequência de ação de vândalos.



Leia mais notícias de Joinville e região no AN.com.br



De acordo com o gerente regional da Celesc em Joinville, Jean Costanzi, a empresa realizou inspeção completa na região antes do início da temporada de verão, com o objetivo de evitar problemas de interrupção de energia.



— A ação de vândalos é comum na região. Jogam objetos metálicos na rede, já teve até caso de tiro em isolador. Pedimos ajuda da comunidade para que denuncie essas ações.



As denúncias podem ser feitas para a polícia ou por meio da ouvidoria da empresa, pelo 0800 483232 .