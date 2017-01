Preço do litro da gasolina sobe R$ 0,12 em menos de um mês em Joinville

Portal 25/01/2017 | 07h11

Em menos de um mês, o preço médio do litro da gasolina em Joinville subiu R$ 0,12, passando de R$ 3,427, no fim de dezembro, para R$ 3,546. O levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) inclui 22 cidades do Estado.



Joinville, que já ocupou o primeiro lugar no ranking dos municípios que vendem o combustível mais barato, aparece agora em terceiro lugar na lista, atrás de Itajaí e Brusque. A consulta realizada entre os dias 15 e 21 de janeiro mostrou que Itajaí tem, no momento, o preço médio da gasolina mais baixo – R$ 3,499 –, enquanto que Brusque vem logo depois, com R$ 3,514. Florianópolis, com R$ 3,950, é o município que registra o valor mais alto.



Nas tabelas divulgadas pela ANP é possível identificar que as oscilações de preços têm a ver também com as margens de lucro praticadas nos postos e com o valor cobrado pelas distribuidoras. Das cidades que lideram o ranking dos preços mais baixos, Brusque é a que paga mais caro pela compra da gasolina junto às distribuidoras –

R$ 3,252 por litro, na média –, mas é a que aplica a menor margem de lucro – R$ 0,261.



Itajaí aplica a segunda menor margem – R$ 0,273 por litro, na média –, porém é a cidade que paga o menor preço junto às distribuidoras – R$ 3,221, na média. O custo da gasolina para os postos de Joinville é de R$ 3,236 por litro, na média, e a margem aplicada é de R$ 0,310.



Apesar de pagar um valor mais alto pelo litro do combustível junto às distribuidoras – R$ 3,378, na média –, Florianópolis também é a cidade onde os postos aplicam a maior margem de lucro – R$ 0,572, na média –, o que explica a liderança.



Reforma no São José

As obras de reforma, ampliação e adequação das novas unidades de tratamento intensivo (UTI) e de queimados (UTQ) do Hospital São José tiveram início nesta terça-feira. Com investimento de R$ 2,196 milhões, quando prontas, a UTI poderá receber 29 pacientes e a UTQ, seis. As unidades funcionarão no Complexo Emergencial Ulysses Guimarães.



Divergência

O deputado Darci de Matos (PSD) considerou equivocada a aprovação do projeto que altera a cobrança da Cosip. Para ele, o prefeito Udo Döhler deve rever a proposta antes de sancioná-la a fim de evitar que um grande número de contribuintes sejam prejudicados pelo aumento da taxa. O deputado disse também que o vereador Fábio Dalonso (PSD) cometeu um erro ao votar a favor do projeto. Dalonso afirmou que votou com a consciência tranquila e que tomou a decisão em favor do projeto com base nos argumentos e na planilha de custos apresentada pelo Executivo.



Reforço na segurança

Nove agentes e um delegado formados na 2ª turma do curso de formação profissional de novos policiais civis nesta terça-feira, na Capital, irão reforçar quatro municípios do Norte e Planalto Norte do Estado. Cinco agentes vão atuar em Canoinhas; três em Rio Negrinho; e um em Mafra. Já São Francisco do Sul receberá um delegado. Desta vez, Joinville ficou fora da lista de municípios contemplados. Em novembro, a cidade recebeu 30 policiais civis e cinco delegados formados na primeira turma.



Mudança

Está nos planos da Prefeitura transferir a estrutura operacional da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública (Seprot), da Defesa Civil, da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito (Detrans) da Cidadela Cultural Antarctica para a Expoville. Ainda não há um prazo para realizar a mudança.



