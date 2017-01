"Precisamos dar uma resposta para a sociedade", diz vereador Maurício Peixer

Portal 10/01/2017 | 07h32

Prestes a iniciar o sexto mandato na Câmara de Joinville, o vereador Maurício Peixer (PR) se considera um privilegiado. Para ele, o bom trabalho desenvolvido nos últimos anos tem contribuído decisivamente para a sua continuidade no Legislativo. Nas eleições passadas, Peixer obteve 2.852 votos, o suficiente para lhe garantir mais um mandato. Um dos seus objetivos nesta legislatura é focar na regulamentação da LOT.



Qual será o primeiro projeto que o senhor pretende colocar em prática neste início de mandato?

– Tem alguns projetos que estou estudando ainda, mas a maioria deles tem vício de origem, então, a gente precisa conversar com o prefeito Udo Döhler para saber se dá para fazer ou não. São dois ou três pelo menos. Neste ano, depois de sancionada a LOT, vou trabalhar muito nela e propor alguma alteração, até porque existem coisas que ficaram para trás e terão de ser feitas.



O senhor está chegando ao sexto mandato na Câmara. De que forma essa experiência pode lhe favorecer?

– Assim como foi na outra legislatura, agora a experiência ajudará mais ainda. A gente sempre está aprendendo. Os quatro anos que fiquei na presidência da Comissão de Legislação e Justiça foram fundamentais para o andamento dos trabalhos na Câmara e para ajudar o governo na administração da cidade. É importante que os projetos que venham do Executivo possam ter um andamento, serem aprimorados, discutidos com a comunidade, melhorados e aprovados. E isso a gente tem feito muito bem. Tenho me sobressaído nessa área.



Na última legislatura, o projeto da Lei de Ordenamento Territorial (LOT)foi um dos projetos recorrentes na Câmara. O senhor acredita que esse assunto terá continuidade?

– Neste ano, sim, porque agora vêm as regulamentações da LOT. Nós aprovamos um projeto que é aplicado imediatamente, mas há as regulamentações que precisam ser feitas. Um exemplo são as áreas de expansão. Elas foram criadas, mas tem que ser dado um uso a elas. O Executivo tem 120 dias agora para mandar à Câmara a definição dos usos dessas áreas. Na zona Sul, que é uma área grandiosa, ali praticamente se desenha uma nova cidade. Ali, o uso é importante tanto para a parte industrial, quanto residencial e a preservação de alguma área rural. Então, esse ponto será muito discutido. A outra questão é o IPTU progressivo, que o Executivo terá de mandar, o gerenciamento costeiro e o plano viário, que será reformulado. Então, vamos ter mais trabalho para regulamentar do que a própria aprovação da LOT. Na legislatura passada, apresentamos emendas ao projeto e agora vamos definir pontos importantes da regulamentação. Isso vai consumir muito tempo, e o conhecimento que a gente tem será importante para contribuir com essas mudanças.



Houve uma renovação significativa da composição da Câmara de Vereadores nas últimas eleições. Como o senhor interpretou os resultados das urnas?

– São momentos diferentes que passamos. O momento atual está sendo marcado por uma crise nacional e por uma exigência da população brasileira pela transparência dos trabalhos do serviço público. Talvez isso tenha marcado essa legislatura que está por vir ou a eleição para a escolha dos novos legisladores. Precisamos dar uma resposta para a sociedade. Se fomos reeleitos é porque estamos nesse espírito.



O senhor se considera mais perto do governo ou da oposição?

– Contribui muito com o governo na última legislatura e vou continuar agindo assim. Procuro apoiar os bons projetos e ajudar no desenvolvimento da cidade. Os bons (projetos) temos não apenas que aprovar, mas também melhorar. Tenho procurado aperfeiçoar todas as propostas que chegam ao Legislativo, além de conhecer, aprovar e propor melhorias. Meu objetivo é sempre fazer um trabalho bem-feito, com credibilidade e honestidade. Isso é uma marca. Não vou dizer que os vereadores que não se reelegeram não eram assim, mas eu demonstrei muito fortemente essas características no trabalho e na própria vida. Transparência, correção, seriedade e honestidade. É isso que a população pede da gente.



Perfil

Nome completo: Maurício Fernando Peixer.

Idade: 58 anos.

Local de nascimento: Guaramirim.

Filhos: Talita, 30 anos; Tiago, 21, Mateus, 18, e Fernando, dois.

Grau de instrução: Superior completo – administração de empresas..





*********************************************************************************************



* O colunista Jefferson Saavedra está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 9 de fevereiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para o jornalista Jean Balbinotti pelo e-mail jean.balbinotti@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2147.