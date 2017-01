Os votos dos vereadores de Joinville que surpreenderam o Executivo

Portal 24/01/2017 | 07h51

A aprovação dos projetos de lei da reforma administrativa e da mudança de cálculo da Cosip foi bem recebida pelo prefeito Udo Döhler. Com o apoio de 14 dos 19 parlamentares eleitos, o resultado já era esperado pelo alto escalão da Prefeitura. Contudo, o posicionamento de alguns vereadores surpreendeu o Executivo. Um deles foi o vereador Rodrigo Coelho (PSB), vice-prefeito na gestão passada, que apresentou emenda para transferir o Arquivo Histórico e a Rádio Joinville Cultural para a Secretaria de Cultura e Turismo, em vez da Secretaria de Comunicação, como propôs o Executivo. A proposta de Coelho foi aceita e incorporada ao projeto original.



Outro parlamentar que fez oposição aos projetos enviados pela Prefeitura, em especial ao da mudança no cálculo da Cosip, foi o vereador Wilson Paraíba (PSB). Segundo fontes ligadas ao prefeito, Paraíba chegou a ser coordenador de subprefeitura na gestão passada do prefeito Udo, e esperava-se que, no Legislativo, integrasse a base aliada. Nas primeiras sessões da Câmara, no entanto, Paraíba adotou uma postura de oposição.



Embora com uns dias de atraso – a expectativa inicial era de que os projetos fossem aprovados em até três sessões extraordinárias –, o Executivo inicia o processo burocrático, com a nomeação dos servidores nas novas secretarias. Conforme a Prefeitura, as leis serão sancionadas somente a partir de 1º de fevereiro.



Troca no Ipreville



Marcia Alacon, presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Joinville (Ipreville), vai deixar o cargo. Ela será substituída por Sérgio Luiz Miers, que atuava como gerente financeiro, a partir de fevereiro. Segundo a Prefeitura, a decisão pela saída partiu da própria Marcia, que assumiu a presidência do Ipreville no início do primeiro mandato do prefeito Udo Döhler, em 2013.



Reunião



Técnicos da Secretraria de Infraestrutura (Seinfra), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e das empresas envolvidas na duplicação da avenida Santos Dumont se reúnem hoje para discutir prazos de entrega e desapropriações. A expectativa é de que, se não existirem novos entraves, os trabalhos terminem até agosto.



Viaduto da Santos Dumont



No entroncamento da avenida Santos Dumont com a rua Tuiuti, a construção do viaduto avança. Ontem, máquinas fizeram o estaqueamento do solo para a implantação da segunda parte do viaduto.



Festas



As festas da Tainha, de Balneário Barra do Sul, e do Pirão, de Barra Velha, já integram o calendário oficial de eventos de Santa Catarina.









* O colunista Jefferson Saavedra está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 9 de fevereiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para o jornalista Jean Balbinotti pelo e-mail jean.balbinotti@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2147.